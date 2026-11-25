На заседании экспертного совета по законодательному обеспечению вопросов общественной безопасности в РБ при комитете Госсобрания по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам участники обсудили ситуацию, касающуюся использования СИМ и питбайков, в том числе несовершеннолетними. В связи с тем, что участились случаи ДТП с участием подростков-водителей, члены экспертного совета единогласно поддержали инициативу об ограничении продажи горюче-смазочных материалов несовершеннолетним.
«Рекомендовать Государственному Собранию — Курултаю РБ рассмотреть возможность обращения к Главе республики Радию Хабирову об установлении запрета продажи несовершеннолетним лицам ГСМ, в том числе бензина, керосина, мазута, автола. Исключение предлагается сделать для розничной продажи автомобильного бензина лицам, достигшим 16-летнего возраста и имеющим право на управление транспортным средством, исключительно при заправке топливного бака транспортного средства», — озвучил предложение председатель экспертного совета, первый заместитель председателя комитета по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам Виктор Гурьев.
Инициатива направлена на усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, чтобы предотвратить использование горючих материалов не по назначению.
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