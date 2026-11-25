В рамках первого заседания Совета при Главе республики по научно-технологическому развитию ректор Башгосмедуниверситета, академик РАН Валентин Павлов заявил, что регион обладает всем необходимым для технологического лидерства.

По его словам, созданный по поручению Радия Хабирова орган поможет качественнее формировать научную повестку и перейти от фундаментальных исследований к созданию готовых продуктов.

«Башкортостан обладает всем необходимым для лидерства в научно-технологической сфере: огромным заделом учёных, мощными научными школами и сильным потенциалом. Мы более пяти лет участвуем в программе „Приоритет-2030“, открыли 25 научных лабораторий мирового уровня, расширили производственные площадки», — подчеркнул академик.

Валентин Павлов отметил, что главная задача научного сообщества республики — переход в режим опережающего развития.

«Наша задача — не догонять, а опережать: уже сегодня в лабораториях развиваются биомедицинские технологии, синтезируются новые молекулы для лекарственных препаратов, идёт работа над вакциной нового поколения. Вся инфраструктура нашего медицинского университета направлена на создание передовых медицинских технологий, которые позволят заглянуть за горизонт», — резюмировал ректор БГМУ.

Напомним, Совет при Главе РБ по научно-технологическому развитию стал постоянно действующей площадкой для координации усилий власти, академической науки и реального сектора экономики. Ключевыми приоритетами региона на ближайшие годы определены биомедицина, искусственный интеллект, беспилотные системы и новые материалы.

Ранее свои оценки научному потенциалу региона дали федеральные эксперты, сообщал «Башинформ».