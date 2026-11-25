По его словам, современная экономика работает по принципу локомотива. Вложения в фундаментальную науку должны быстро конвертироваться в технологии, инновации и сверхприбыль, которая реинвестируется в новые знания.

«Ваша республика показывает хороший пример того, что мы в нашей стране можем делать. Страна у нас большая, много разных направлений, но здесь важны именно такие пилоты, лидеры, на которых все будут равняться. Я хочу пожелать, чтобы Башкортостан оставался и дальше развивался как такой лидер», — подчеркнул Александр Сергеев.

Он также выразил уверенность, что созданный Совет станет важным органом, который будет способствовать этому движению вперед.

Руководитель экспертного управления и экспертной деятельности Российской академии наук Екатерина Журавлева акцентировала внимание на системной работе. Она напомнила, что научно-технологическая политика в стране развивается при непосредственном кураторстве президента России.

«Для нас крайне важно, что Совет был создан именно при Главе республики. Мы вместе с вами прошли уже достаточно большой путь — более двух с половиной лет мы в очень плотном режиме реализуем конкретные практические проекты, которые вносят вклад в развитие экономики не только вашего региона, но и всей Российской Федерации», — отметила она.