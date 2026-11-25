Ключевой особенностью встречи стало участие федеральных экспертов, которые подключились к дискуссии по видео-конференц-связи. Свои оценки потенциалу региона дали научный руководитель АНО «Национальный центр физики и математики» Александр Сергеев, руководитель экспертного управления научно-методического руководства и экспертной деятельности РАН Екатерина Журавлева и директор Института нефтехимического синтеза им. Топчиева РАН Антон Максимов. Стоит отметить, что все они вошли в состав совета.
Научный руководитель Национального центра физики и математики Александр Сергеев высоко оценил динамику, которую республика набрала в последние годы.
«Действительно, ваша республика очень хорошо продвигается. На общем фоне научно-технологического развития у вас высокие места в рейтинге. Я помню прекрасно, как вы ворвались в этот рейтинг и сразу на много позиций вверх обогнали регионы-гранды. И это очень здорово. Видно, что это неслучайный успех и что в республике действительно очень серьезно смотрят на проблему, связанную с научно-технологическим развитием», — отметил академик.
По его словам, современная экономика работает по принципу локомотива. Вложения в фундаментальную науку должны быстро конвертироваться в технологии, инновации и сверхприбыль, которая реинвестируется в новые знания.
«Ваша республика показывает хороший пример того, что мы в нашей стране можем делать. Страна у нас большая, много разных направлений, но здесь важны именно такие пилоты, лидеры, на которых все будут равняться. Я хочу пожелать, чтобы Башкортостан оставался и дальше развивался как такой лидер», — подчеркнул Александр Сергеев.
Он также выразил уверенность, что созданный Совет станет важным органом, который будет способствовать этому движению вперед.
Руководитель экспертного управления и экспертной деятельности Российской академии наук Екатерина Журавлева акцентировала внимание на системной работе. Она напомнила, что научно-технологическая политика в стране развивается при непосредственном кураторстве президента России.
«Для нас крайне важно, что Совет был создан именно при Главе республики. Мы вместе с вами прошли уже достаточно большой путь — более двух с половиной лет мы в очень плотном режиме реализуем конкретные практические проекты, которые вносят вклад в развитие экономики не только вашего региона, но и всей Российской Федерации», — отметила она.
Журавлёва сообщила, что в рамках национальной стратегии уже сформировано 20 проектов технологического лидерства, девять из которых имеют статус национального.
«Мы сегодня синхронизируем приоритеты, национальные проекты и региональные политики. Для нас крайне важна концентрация ресурсов и раскрытие потенциала не только ваших научных организаций, но и привлечение всего потенциала Российской академии наук», — добавила эксперт.
По ее словам, РАН готова консолидировать усилия науки, практики и бизнеса на площадке Башкортостана, который зарекомендовал себя как самый активный регион.
Директор Института нефтехимического синтеза им. Топчиева, академик РАН Антон Максимов в своем выступлении сделал ставку на традиционные для республики отрасли.
«Республика Башкортостан — действительно один из лидеров научно-технологического развития в самых разных областях, начиная от машиностроения и заканчивая химической технологией. Надеюсь, что деятельность совета обеспечит интеграцию всех возможных лидеров в этой области как в самой республике, так и позволит привлечь те организации, которым это полезно, из-за ее пределов», — резюмировал докладчик.
Высокие оценки федеральных экспертов подтверждаются официальной статистикой. Республика Башкортостан стабильно входит в топ-10 Национального рейтинга научно-технологического развития (НТР) регионов, сохраняя позиции в первой десятке лидеров страны: за 2021 год — 4 место, за 2022 год — 8 место, за 2023 год — 8 место, за 2024 год — 7 место.
Ранее на заседании совета конкретные шаги по укреплению научного потенциала региона обозначил премьер-министр правительства республики Александр Шельдяев.
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