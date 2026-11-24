В Уфе под председательством премьер-министра правительства Республики Башкортостан Александра Шельдяева состоялось первое заседание Совета при Главе РБ по научно-технологическому развитию. Участники встречи — ученые, ректоры вузов, академики РАН и руководители ведущих промышленных предприятий — определили конкретные шаги по укреплению научного потенциала региона.

Как отметил Александр Шельдяев, в республике уже сформирована целостная система управления наукой. За последние 5 лет на поддержку исследовательской деятельности из республиканского бюджета направлено почти 900 миллионов рублей.

«У нас работают 24 ведущие научно-исследовательские лаборатории Евразийского НОЦ, передовая инженерная школа „Моторы будущего“ и карбоновый полигон. Четыре наших вуза участвуют в программе „Приоритет-2030“. В прошлом году на 191 инновационный проект мы привлекли 723 миллиона рублей федерального финансирования. По числу поддержанных заявок на гранты для студенческих стартапов республика входит в топ-5 регионов страны», — подчеркнул премьер-министр.

Несмотря на успехи, Александр Шельдяев обратил внимание на тревожную тенденцию. Число инновационно активных организаций в регионе сократилось на 23, а организаций, осуществляющих технологические инновации — на 38.

«Это связано с тем, что компании в текущей экономической ситуации не хотят заниматься высокорисковыми инвестициями в передовые разработки. Для обеспечения продуктивного диалога науки и индустрии предлагаю проводить совещания по рассмотрению перспективных проектов на регулярной основе — не реже двух раз в месяц», — поручил он.

Для обеспечения технологического суверенитета определены приоритеты для республики, где необходимо совершить рывок.

К 2030 году республика планирует выпускать не менее 15 тысяч беспилотных аппаратов ежегодно, расширяя их гражданское применение. Премьер-министр подчеркнул, что дальнейшее развитие беспилотных технологий невозможно без интеграции искусственного интеллекта. Сегодня исследования в этой области ведутся во всех вузах и научных организациях региона, однако дефицит федерального финансирования сдерживает темпы.

Для решения этой задачи расширяется участие республики в федеральных проектах. Ключевой пример — совместная заявка Уфимского университета науки и технологий и Сеченовского университета на федеральный конкурс 2027 года. Речь идет об открытии в Башкортостане специализированного Центра искусственного интеллекта, ориентированного на задачи здравоохранения. В связи с этим министерству здравоохранения региона поручено обеспечить внедрение практических результатов работы центра в практику, а минцифре — взять на себя координацию и сопровождение.

Александр Шельдяев поставил задачу создать в Башкортостане полноценный региональный центр робототехники, опираясь на опыт крупнейших парков на базе УМПО, а также внедрение комплексов на заводе пластмассовых изделий «Альтернатива», мебельной фабрике «Корона» и заводе «Медстальконструкция». Всего в настоящее время на 22 предприятиях региона уже задействовано свыше 200 роботов и автоматизированных систем.

В области агропромышленности в приоритете — технологическая независимость сельского хозяйства, отметил премьер-министр. В республике уже создан селекционный скотоводческий центр по кормовым и зерно-бобовым культурам, ведутся работы по геномной селекции КРС. Премьер-министр поручил профильному ведомству выявлять и поддерживать на федеральном уровне малые технологические компании. В качестве примера приведены разработки фирмы «Открытые агроинновации», где внедрен интеллектуальный мониторинг ферм с помощью компьютерного зрения, и предприятия «Сульфитек», разработавшего агрохимикаты на основе наночастиц серы.

Опираясь на задачи, поставленные в указе Президента России, республика берет курс на обеспечение безопасности получения, хранения, передачи и обработки информации. Министерству цифрового развития РБ поручено не только создавать профильную инфраструктуру, но и формировать соответствующую институциональную базу.

Еще одним приоритетом названо сохранение природных ресурсов и адаптация к климатическим изменениям. Министерством природопользования и экологии республики уже утвержден региональный план адаптации, разработанный в русле федеральной системы климатического регулирования.

Говоря об оценке научного потенциала, Александр Шельдяев отметил, что республика входит в первую десятку субъектов РФ по уровню изобретательской активности. Однако опережающее развитие невозможно без синергии науки, образования и бизнеса.

«В перспективе важно сосредоточить усилия на формировании эффективной инновационной экосистемы, встраивать полный цикл от разработки технологий до выпуска готовой продукции. Необходимо нарастить эффективность использования потенциала малых технологических компаний для научных целей.

Мы должны долю внутренних затрат на исследования, разработки валового регионального продукта довести до 2% к 2030 году, а также прочно закрепиться в пятёрке лидеров Национального рейтинга научно-технологического развития», - подытожил премьер-министр.