В Башкирии молодым ученым вручат премии Главы республики. Руководитель региона Радий Хабиров внес изменения в указ «Об учреждении премий Главы РБ «Молодой ученый года» от 3 февраля 2025 года. Документ имеется в распоряжении редакции.

Как говорится в документе, с 1 января 2027 года в республике учредят 7 ежегодных премий Главы Башкирии «Молодой ученый года» в размере 150 тысяч рублей каждая. Их будут присуждать за инновации и разработки в области естественных, технических и гуманитарных наук.