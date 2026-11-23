В Башкирии молодым ученым вручат премии Главы республики. Руководитель региона Радий Хабиров внес изменения в указ «Об учреждении премий Главы РБ «Молодой ученый года» от 3 февраля 2025 года. Документ имеется в распоряжении редакции.
Как говорится в документе, с 1 января 2027 года в республике учредят 7 ежегодных премий Главы Башкирии «Молодой ученый года» в размере 150 тысяч рублей каждая. Их будут присуждать за инновации и разработки в области естественных, технических и гуманитарных наук.
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