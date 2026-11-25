В рамках первого заседания Совета при Главе Республики Башкортостан по научно-технологическому развитию состоялась торжественная церемония награждения победителей федерального конкурса.

Пятеро аспирантов вузов республики — Уфимского университета науки и технологий и Уфимского государственного нефтяного технического университета стали лауреатами стипендии Президента Российской Федерации.

Напомним, стипендия в размере 75 тысяч рублей ежемесячно назначается молодым ученым на срок от одного до четырех лет за исследования в рамках приоритетов научно-технологического развития России. В 2026 году для победителей также учрежден специальный нагрудный знак «Лауреат стипендии Президента Российской Федерации».

По итогам конкурсного отбора в 2026 году стипендии присуждены аспирантам за следующие результаты.

Арсений Казаков (УУНиТ) разработал методы управления свойствами высокоэнтропийных сплавов. Кристаллические покрытия снижают глубину проникновения дефектов в подложку вдвое, повышая ресурс деталей в авиа- и автомобилестроении. Также им выявлен механизм повышения теплопроводности тугоплавких сплавов за счёт контролируемой сегрегации, а разработанные компьютерные модели позволяют отсеивать неперспективные композиции до экспериментов.

Алексей Маслов (УУНиТ) создал технологию напыления жаростойких покрытий из сложных карбидов. Полученные пластины и режимы напыления позволяют создавать сплошные защитные слои без дефектов для экстремальных температур.

Никита Онегов (УГНТУ) представил физически обоснованную методику определения массы расклинивающего агента для гидроразрыва пласта. Созданный им цифровой инструмент учитывает изменение проводимости трещин во времени, что оптимизирует добычу на месторождениях Западной Сибири.

Милена Поленок (УУНиТ) установила механизмы повышения свойств цинковых сплавов для медицины. Ее работа позволила разработать высокопрочные биорастворимые прутки, которые в будущем заменят инородные импланты.

Александр Рыжкин (УУНиТ) разработал технологию 3D-печати пористых титановых скаффолдов для регенеративной медицины. Модуль упругости таких имплантатов полностью согласуется с костной тканью, что обеспечивает импортозамещение дорогостоящих зарубежных аналогов и развитие отечественной онкоортопедии.