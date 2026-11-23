Начальник оперативного отдела госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Надежда Отвесова ведет общественно полезную работу по подготовке волонтеров и поиску исчезнувших жителей. Об этом рассказали в Центре управления республикой в рамках проекта «Свои люди».
Также среди увлечений женщины — бег по пересеченной местности, кинология и путешествия.
Напомним, Надежда Отвесова — хозяйка четвероногого сотрудника аварийно-спасательной службы ведомства по кличке Торин. Пес принял участие в десятках поисково-спасательных операций, за его плечами сотни тренировок, выездов и множество часов работы бок о бок со спасателями. Особой страницей в биографии Торина стала работа в Турции после разрушительного землетрясения в феврале 2023 года.
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