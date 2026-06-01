Годы службы и спасённых жизней: Торину из Башкирии исполнилось 12 лет

Сегодня свой 12-й день рождения отмечает особенный сотрудник аварийно-спасательной службы госкомитета Башкирии по ЧС — собака-спасатель по кличке Торин. Из этих двенадцати лет десять легендарный пёс несёт службу рядом со спасателями, помогая искать людей.

Торин — бордер-колли, названный в честь героя произведений Джона Рональда Руэла Толкина — Торина Дубощита. Свою подготовку будущий спасатель начал ещё щенком. Практически с трёхмесячного возраста он осваивал основы поисковой работы, учился находить людей в природной среде и действовать в условиях техногенных разрушений.

За десять лет службы Торин принял участие в десятках поисково-спасательных операций. За его плечами — сотни тренировок, выездов и множество часов работы бок о бок со спасателями.

Особой страницей в биографии Торина стала работа в Турции после разрушительного землетрясения в феврале 2023 года.

«Торин помог спасти двух пострадавших людей. В Турции мы работали не только с коллегами из республики, к нам приходили и ребята из других мест завалов, с просьбами помочь обследовать те или иные полости, куда было трудно попасть. И вот во время очередной такой вылазки в обрушенное здание наш пёс дал обозначение. На следующее утро мы узнали, что оттуда удалось вытащить женщину и парня. Конечно, чувствовали огромную радость — каждая спасённая жизнь делает нас счастливыми», — говорила хозяйка четвероногого специалиста Надежда Отвесова корреспонденту «Башинформа».

После возвращения из Турции о Торине узнали далеко за пределами республики. Он стал участником телевизионных программ, а его история получила широкий общественный отклик. Однако для своих коллег Торин остаётся прежде всего надёжным напарником, который всегда готов к работе.

Несмотря на солидный для служебной собаки возраст, Торин по-прежнему с радостью бежит на работу и выходит на тренировки с тем же азартом, что и много лет назад.

«С днём рождения, Торин! Спасибо за службу, верность и большое доброе сердце», — поздравляют четвероногого героя спасатели.

ИА «Башинформ» присоединяется к поздравлениям и желает Торину крепкого здоровья, долгих прогулок, любимых лакомств и ещё много лет оставаться в строю.