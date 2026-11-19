Глава Башкирии Радий Хабиров знает цену слова, выполняет обещания и умеет вести важные диалоги с элитами и конфессиями. Он проявляет себя как уверенный в себе руководитель, в очередной раз это было видно на Прямой линии с Главой Башкирии. Об этом «Башинформу» сказал председатель исполнительного комитета Всемирного курултая башкир Юлдаш Юсупов.

Внимание к историческому наследию

По словам Юлдаша Юсупова, Прямая линия показала, как Глава республики бережно относится к историческим ценностям. Будь то общечеловеческие ценности или же общенациональные федеральные ценности — это признак сильного характера и повышенной ответственности.

«В последние годы наш регион стал центром цивилизации тюркских и кочевых народов. По инициативе Радия Хабирова наши исторические символы и образы получают достойное место. Глава региона отдельно прояснил ситуацию с памятником Салавату Юлаеву. Мы знаем, что вокруг него разгорелась нездоровая шумиха. Хабиров уделяет вопросу пристальное внимание и принял последовательное решение — предложил установить исконный монумент в Евразийском музее кочевых цивилизаций. Таким образом, наш памятник останется сокровищем на века. Это событие имеет для нас огромное значение и, несомненно, отзовётся в культуре тюркских народов России и мира», — говорит Юлдаш Юсупов.

Сбалансированный подход к политике

Как отметил общественник, в республике выстроена сбалансированная языковая и межэтническая политика. По словам Юсупова, это видно по количеству обращений на Прямую линию из зауральских районов, где преобладают башкиры.

«Радий Хабиров силен своими управленческими навыками. На Прямой линии Глава республики не только отвечал на вопросы, но и решал конкретные проблемы с помощью управленческих решений, в том числе вопрос зауральских районов. Например, Радий Хабиров, отвечая на вопрос коневодов Баймакского района, обозначил свою позицию по разведению лошадей Пржевальского. В республике важно сохранить чистоту лошадей башкирской породы. Кроме того, стоит вспомнить тот факт, что в Баймакском районе многие годы проводился фестиваль „Башкорт аты“. По инициативе Хабирова он из статуса местного мероприятия вышел на международный уровень.

Кроме того, Радий Хабиров выстроил правильные взаимоотношения с представителями крупного бизнеса. На Прямой линии прозвучали итоги проекта «Салаватское», направленного на развитие Зауралья. Еще в начале реализации Глава Башкирии взял под личный контроль деятельность компании, которая ведет геологоразведку меди в Абзелиловском районе. Позиция руководителя республики проста: крупный бизнес должен приносить пользу региону. Как итог, предприятие построило два спортивных объекта и реконструировало школу-интернат. Сама компания зарегистрирована в регионе, платит налоги в его бюджет и в Абзелиловском районе должно появиться новое производство», — отметил Юсупов.

Уважение к святыням

Особенно показательным было отношение к женщине — хранительнице очага, отмечает Юлдаш Юсупов.

«Радий Хабиров не оставил без внимания вопрос о конкурсе красоты. Глава республики выразил свою позицию на это как мужчина и как мусульманин. По его мнению, при любых обстоятельствах женщина всегда должна оставаться хранительницей очага. При этом руководитель региона уделил особое внимание конфессиональным вопросам — подробно рассказал о строительстве по мечети „Ар-Рахим“ и Воскресенского собора. Проанализировав Прямую линию, можно уверенно сказать, что Радий Хабиров свои обещания держит, относится с большим уважением к историческому наследию и святыням», — подытожил собеседник «Башинформа».

Напомним, 11 ноября Глава Башкирии в прямом эфире телеканалов, радиостанций и в соцсетях ответил на вопросы жителей республики. Во время Прямой линии, которая длилась 4,5 часа, Радий Хабиров ответил на более чем 80 вопросов. Всего поступило 7445 обращений.