В микрорайоне Затон к парку «Волна» подвезли главный новогодний символ — ель. Ее устанавливают перед входом в парк, написал глава администрации Ленинского района Олег Котов.

По его словам, высота зеленой красавицы — более 25 метров. Дерево выросло в Затоне: его спилили на территории частного домовладения по инициативе собственника дома. По словам местных жителей, возраст ели — более 50 лет.

Ранее мы сообщали, как Башкирия принарядится к Новому году.