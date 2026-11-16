В Уфе на площади имени Ленина начался монтаж одного из главных праздничных символов Нового года – 30-метровой пиксельной ели. Рабочие уже подготавливают основание и собирают каркас, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Помимо ёлки на площади появятся фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также две горки. Здесь также оформят «Пряничный городок» и конструкции с иллюминацией: снежинки, арки, звезды, конверт, часы и комбинация цифр «2027». Вокруг закрытого на зиму фонтана «Часы» зальют каток.

Напомним, первую живую ель уже установили в сквере перед Уфимской детской филармонией.