В Уфе на площади имени Ленина начался монтаж одного из главных праздничных символов Нового года – 30-метровой пиксельной ели. Рабочие уже подготавливают основание и собирают каркас, сообщает пресс-служба администрации Уфы.
Помимо ёлки на площади появятся фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также две горки. Здесь также оформят «Пряничный городок» и конструкции с иллюминацией: снежинки, арки, звезды, конверт, часы и комбинация цифр «2027». Вокруг закрытого на зиму фонтана «Часы» зальют каток.
Напомним, первую живую ель уже установили в сквере перед Уфимской детской филармонией.
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