Все муниципалитеты республики начали подготовку к приближающемуся Новому году. Как доложила на оперативном совещании правительства министр ЖКХ РБ Ирина Голованова, планируется устройство 118 сертифицированных горок, а также 153 горок, не требующих сертификации (высотой до 1 метра).

В рамках праздничного оформления установят 1697 елей, из них 1522 живых, 175 — искусственных, в том числе на дворовых территориях будет установлено 553 ели, на общественных — 1144. Также в этом году планируется монтаж более 319 километров световой праздничной иллюминации. На праздничных площадках будет установлено 1723 ледяных фигур и световых элементов.

Для жителей и гостей города Уфы запланировано организовать 25 новогодних городков, два из них — центральные (Горсовет и конгресс-холл «Торатау») и 23 на территориях районов города. Всего в городе планируется установить 119 елей, в том числе на площади имени Ленина и площади Салавата Юлаева запланирована установка новогодних 30 метровых пиксельных елей.

Сквер перед зданием Уфимской детской филармонии является точкой притяжения для отдыха в зимний период времени — ежегодно устанавливается новогодняя ёлка и устраивают ледовый городок. Так, уже 10 ноября привезли и установили новогоднюю ель, которую доставили из Нуримановского района республики, ее возраст составляет более 40 лет, а высота дерева достигает 20 метров. Чтобы сохранить пышные ветви, перед дорогой ель бережно перевязали.

В Стерлитамаке обустроят 9 новогодних городков с горками, скульптурами и артобъектами, центральная городская ёлка будет установлена на площади перед Городским дворцом культуры. Сквер перед кинотеатром «Салават» в городе Стерлитамаке будет украшать полюбившееся горожанам, приобретенное республикой в 2019 году светодинамическое панно, которое гармонично вписывается в облик исторической части города.

– Новогодний городок на площади им. Ленина в городе Октябрьском – это продолжение летнего эксперимента по тактическому урбанизму, схема локаций адаптирована под протестированные маршруты. Пространство сохранит летнее зонирование, но наполнится зимней атрибутикой, в центре ёлка со сценой, арт‑объекты превратятся в фотозоны и световые инсталляции. Освобождение центра от кругового движения упростит уборку снега и не нарушит транзитные пути для автомобилистов, – пояснила Ирина Голованова.