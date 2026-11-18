Как пояснили в пресс-службе ФБУ «ЦСМ им. А. М. Муратшина в Республике Башкортостан», продукция и услуги оценивались на соответствие стандартам, требованиям безопасности, учитывались цены, отзывы потребителей, объемы реализации и другие факторы. В рассмотрении материалов участвовали представители контролирующих организаций, профильных министерств, органов по сертификации и др. Лауреаты республиканского конкурса 2026 года получили право участия в федеральном этапе.

Призерами конкурса «100 лучших товаров России» 2026 года стали 70 организаций Башкортостана, представившие 124 наименования продукции и услуг. Продукция и услуги пяти предприятий вошли в первую сотню лучших товаров России и награждаются дипломами «Золотая сотня». Восемь руководителей предприятий и члены региональной комиссии по качеству удостоены персональных наград организаторов Программы «100 лучших товаров России» — Почетных знаков «За достижения в области качества».

Победителей поздравили и торжественно вручили специальные награды премьер-министр правительства Башкортостана Александр Шельдяев, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев и директор ФБУ «ЦСМ им. А. М. Муратшина в Республике Башкортостан» Сергей Севницкий.

Дипломы и призы вручены также победителям республиканского конкурса журналистов «На лучшее освещение вопросов качества в средствах массовой информации РБ». Среди них — журналисты агентства «Башинформ».

Напомним, программа «100 лучших товаров России» была организована в 1998 году Госстандартом России и Академией проблем качества. Ежегодные конкурсы Программы проходят в два этапа — региональный и федеральный. С 2000 года региональный этап имеет статус республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана».

Как ранее сообщил Башинформ, Башкортостан сохранил лидерство в Национальном рейтинге регионов по уровню кластерного развития. Руководитель Росстандарта Антон Шалаев вручил диплом премьер-министру правительства республики Александру Шельдяеву на открытии Российского промышленного форума в Уфе.