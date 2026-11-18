По информации Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний им. А. М. Муратшина в РБ, республиканский конкурс «На лучшее освещение вопросов качества в средствах массовой информации Республики Башкортостан» проводится уже 24 года.
Организаторы подчеркнули, что основными критериями творческого состязания были профессионализм авторов, глубина знания вопроса и последовательность в освещении темы.
По итогам анализа представленных работ в номинации «Интернет-публикации» I место заняла специальный корреспондент ИА «Башинформ» Галина Бахшиева, а в номинации «Лучший проблемный материал» I место — специальный корреспондент ИА «Башинформ» Ксения Калинина.
«Вопрос качества для меня совсем не пустой звук и как для потребителя, и как для журналиста. Поэтому совсем не случайно, что в конкурсе Росстандарта я участвую уже второй год подряд. На мой взгляд, это очень профессиональная, весомая площадка для журналистов. От СМИ зависит очень многое, и я надеюсь, что мы хорошо справляемся с задачей по полноценному и регулярному освещению тем, связанных с безопасностью, качеством и, конечно, конкурентоспособностью товаров и услуг», — отметила Галина Бахшиева.
По мнению Ксении Калининой, тема качества — будь то производственный процесс, безопасность продуктов питания или госстандарты — не терпит поверхностного подхода. Здесь необходим вдумчивый и системный анализ.
«Высокая оценка жюри конкурса — это не только личная победа, но и признание того, что аналитическая журналистика в интернет-СМИ востребована», — подчеркнула специальный корреспондент «Башинформа».
Победителям вручили дипломы и ценные подарки.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.