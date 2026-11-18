По информации Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний им. А. М. Муратшина в РБ, республиканский конкурс «На лучшее освещение вопросов качества в средствах массовой информации Республики Башкортостан» проводится уже 24 года.

Организаторы подчеркнули, что основными критериями творческого состязания были профессионализм авторов, глубина знания вопроса и последовательность в освещении темы.

По итогам анализа представленных работ в номинации «Интернет-публикации» I место заняла специальный корреспондент ИА «Башинформ» Галина Бахшиева, а в номинации «Лучший проблемный материал» I место — специальный корреспондент ИА «Башинформ» Ксения Калинина.

«Вопрос качества для меня совсем не пустой звук и как для потребителя, и как для журналиста. Поэтому совсем не случайно, что в конкурсе Росстандарта я участвую уже второй год подряд. На мой взгляд, это очень профессиональная, весомая площадка для журналистов. От СМИ зависит очень многое, и я надеюсь, что мы хорошо справляемся с задачей по полноценному и регулярному освещению тем, связанных с безопасностью, качеством и, конечно, конкурентоспособностью товаров и услуг», — отметила Галина Бахшиева.