Башкирия сохранила лидерство в Национальном рейтинге регионов по уровню кластерного развития. Руководитель Росстандарта Антон Шалаев вручил диплом премьер-министру республики Александру Шельдяеву на открытии Российского промышленного форума в Уфе.
Как отметил глава регионального кабмина, высокая оценка подтверждает успешную работу республики по развитию промышленной кооперации.
«Несмотря на внешние вызовы, наши предприятия продолжают развиваться, осваивать новые направления и запускать современные производства. Особая экономическая зона „Алга“ ежегодно входит в число наиболее динамично развивающихся в стране», — сказал Шельдяев.
Второе место в рейтинге заняла Омская область, третье — Рязанская область.
Деловая программа промышленного форума включает 30 мероприятий. В них принимают участие более 400 спикеров из 25 регионов России и Республики Беларусь. В рамках форума впервые пройдет чемпионат по лазерной сварке.
На форуме представили новые проекты: в республике запустили завод «Горизонт» по производству токарных автоматов и открыли площадку «Тепофол Уфа» для выпуска вспененного полиэтилена.
Напомним, первый Национальный рейтинг представили год назад на Российском промышленном форуме в Уфе. Лидером тогда стала Башкирия. Результаты второго исследования войдут в информационно-аналитическое издание «Атлас промышленных кластеров России — 2026».
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