В Уфе представят Национальный рейтинг кластерного развития регионов РФ

В этом году методология исследования расширена с 21 до 27 показателей, которые позволяют оценить развитие промышленной кооперации, господдержку и условия для реализации совместных производственных проектов.

Национальный рейтинг охватывает субъекты России, развивающие промышленную кооперацию, в том числе регионы, на территории которых пока нет промышленных кластеров. Методология 2026 года включает пять аналитических блоков. Среди них — количественные показатели, меры поддержки, инвестиционная привлекательность, инфраструктура промышленного кластера и информационная открытость.

По сравнению с первым исследованием, в этом году расширена оценка технологического развития предприятий. Теперь также учитываются применение мер поддержки промышленной робототехники, экспортная ориентация участников кластеров, кооперационные проекты в рамках ЕАЭС, подготовка кадров и результаты интеллектуальной деятельности.

Как отметил директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон РФ Михаил Лабудин, только количество промышленных кластеров не позволяет судить о развитии кооперации в регионе.

«Важно понимать, какие проекты реализуют предприятия, насколько активно они используют господдержку, взаимодействуют с образовательными организациями и включаются в технологические цепочки. Расширение методологии позволяет рассматривать кластерную политику через конкретные результаты работы предприятий и выявлять направления, в которых регионам необходимо усиливать свою работу», — заявил Михаил Лабудин.

Напомним, первый Национальный рейтинг представили год назад на Российском промышленном форуме в Уфе. Лидером тогда стала Республика Башкортостан, второе место заняла Омская область, третье — Рязанская область. В пятёрку также вошли Челябинская область и Дагестан.

Результаты второго исследования войдут в информационно-аналитическое издание «Атлас промышленных кластеров России — 2026». Новые регионы-лидеры объявят 18 ноября на церемонии открытия Российского промышленного форума в Уфе.

Как ранее сообщал Башинформ, в реестр минпромторга России включён 31 промышленный кластер Башкортостана. За последние четыре года их количество увеличилось более чем вшестеро — с пяти в 2022 году до 31.