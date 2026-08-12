Количество промышленных кластеров в Башкирии выросло в 6 раз

На данный момент в реестр минпромторга России включён 31 промышленный кластер Башкирии. За последние четыре года их количество увеличилось более чем вшестеро — с пяти в 2022 году до 31.
По мнению премьер-министра правительства РБ Андрея Назарова, промышленные кластеры играют огромную роль в ускорении технологического прогресса и оптимизации производственных процессов за счет кооперации взаимосвязанных предприятий.
«На сегодняшний день у нас функционирует 31 такая преференциальная территория. При этом Башкортостан традиционно занимает лидирующие позиции по уровню кластерного развития в стране», — подчеркнул Андрей Назаров.
Количество предприятий — участников кластеров за это время увеличилось почти в 10 раз — с 37 до 355 компаний. Только в 2025–2026 годах в республике создано семь новых промышленных кластеров.
Как заявил руководитель Ассоциации кластеров РБ Азамат Юлгутлин, кластеры — это не просто форма объединения предприятий, а основной драйвер технологического суверенитета, кооперации и регионального роста.
«Башкортостан стал абсолютным лидером страны по уровню кластерного развития. Это результат системной работы правительства республики, ассоциации кластеров Башкортостана и, прежде всего, самих предприятий. Наша задача — удержать эту позицию и конвертировать ее в новые производственные цепочки, инвестиции, рабочие места и технологические продукты», — добавил Азамат Юлгутлин.
Эффективность проводимой работы подтверждается результатами I Национального рейтинга субъектов РФ по уровню кластерного развития. Башкортостан занял первое место в рейтинге, подготовленном Аассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон России при поддержке минпромторга РФ.
В числе перспективных направлений — дальнейшее вовлечение малого и среднего бизнеса в кооперационные цепочки, поддержка малых технологических компаний, развитие взаимодействия предприятий с учреждениями среднего профессионального образования и продвижение продукции под единым региональным брендом «Промышленные кластеры Башкортостана».
Андрей Назаров поручил министерству промышленности, энергетики и инноваций РБ совместно с Ассоциацией кластеров РБ обеспечить создание в 2026 году нового производственного кластера.
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