Начальник ГАИ Башкирии обратился к водителям с предупреждением

В такой период Госавтоинспекция принимает дополнительные меры, направленные на обнаружение и своевременное реагирование на угрозы безопасности дорожного движения, заявил начальник ведомства Владимир Севастьянов.

По его словам, в круглосуточном режиме проводится мониторинг и анализ информации о текущем состоянии автодорог; принимаются надзорные меры в отношении должностных и юридических лиц, не обеспечивших безопасное эксплуатационное состояние автодорог.

«Автомобилистам в таких погодных ситуациях рекомендуем воздержаться от использования личного транспорта, поездки за пределы населенных пунктов. В случае если выезд все-таки необходим, следует убедиться в полной технической исправности автомобиля и в пути строго соблюдать правила дорожного движения и меры личной безопасности. Перед поездкой необходимо ознакомиться с оперативной информацией, касающейся изменений в организации дорожного движения. В случае введения ограничения движения или закрытия участков дорог из-за ухудшения погодных условий соответствующая информация будет оперативно размещаться в региональных аккаунтах социальных сетей и на сайте Госавтоинспекции. Пешеходам также следует быть осторожными, переходить дорогу в установленных местах и использовать световозвращающие элементы», — обратился к участникам дорожного движения начальник ГАИ Башкирии.

Владимир Севастьянов добавил, что сотрудники госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме и ориентированы на оказание помощи автомобилистам, попавшим в затруднительную ситуацию, при необходимости помогают с вызовом технической службы или эвакуатора, оказывают содействие дорожным и коммунальным службам в очистке улично-дорожной сети, обеспечивают проезд специальной техники.

Ранее Башинформ сообщал, что из-за снега, сильного ветра, гололёда и ухудшения видимости на отдельных участках дорог введены временные ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта.