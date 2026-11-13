В Башкирии из-за непогоды закрыли движение еще на двух участках трасс

На автодорогах общего пользования регионального значения с 10.30 13 ноября ввели ограничения движения для грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта. По данным госкомитета РБ по ЧС, меры приняты на трассах Уфа — Инзер — Белорецк — с 67 по 204 км (Архангельский, Белорецкий районы) и Белорецк — Учалы — Миасс — с 1 по 159 км (Белорецкий, Учалинский районы).

Ограничения ввели в связи с неблагоприятными погодными условиями — из-за снега, ветра, гололеда и ограничения видимости. Ориентировочное время окончания прекращения движения 13.00 по местному времени13 ноября.