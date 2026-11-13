В трех районах Башкирии закрыли трассу из-за непогоды

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии сообщило об ограничении движения на одной из трасс.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, ветер, гололед, ограничение видимости) закрыто движение для грузового и пассажирского транспорта с 09.30 13 ноября 2026 года по дороге: Бирск — Тастуба — Сатка в Бирском, Мишкинском, Караидельском районах», — уточнили в минтрансе Башкирии.
Об открытии движения информация будет размещена дополнительно. Водителям легковых автомобилей рекомендуется отложить поездки на дальние расстояния.
Ранее глава госкомитета Башкирии по ЧС предупредил жителей о сезонных угрозах.
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