В трех районах Башкирии закрыли трассу из-за непогоды

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии сообщило об ограничении движения на одной из трасс.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, ветер, гололед, ограничение видимости) закрыто движение для грузового и пассажирского транспорта с 09.30 13 ноября 2026 года по дороге: Бирск — Тастуба — Сатка в Бирском, Мишкинском, Караидельском районах», — уточнили в минтрансе Башкирии.



Об открытии движения информация будет размещена дополнительно. Водителям легковых автомобилей рекомендуется отложить поездки на дальние расстояния.

Ранее глава госкомитета Башкирии по ЧС предупредил жителей о сезонных угрозах.