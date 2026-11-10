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11:03 (UTC+5), 10 Ноября 2026

Глава госкомитета Башкирии по ЧС предупредил граждан о сезонных угрозах

Как в республике спасают людей от тонкого льда и бытовых пожаров.

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент
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Председатель госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов в передаче «Салям» на БСТ рассказал об опасности тонкого льда, правилах пожарной безопасности и подготовке водителей к первым заморозкам.

Ноябрь традиционно является переходным месяцем, когда на водоёмах начинает образовываться тонкий лёд. По словам Кирилла Первова, это в первую очередь привлекает рыбаков и детей. Чтобы предотвратить трагедии, спасатели проводят профилактические рейды в местах массового скопления рыбаков и разъяснительные мероприятия в школах.

«На самом деле лёд толщиной менее 10 см он очень опасен, потому что в ноябре он только начинает образовываться, он может быть неоднородным. И если визуально даже кажется крепким, в каком-то месте, где, например, есть какое-то подводное течение или водоросли, в этом месте он более тонкий», — подчеркнул глава госкомитета.

Он напомнил, что в прошлом году на белорецком пруду спасатели увидели по камерам мужчину, катающегося на коньках при толщине льда в 2-3 сантиметра, и благополучно вывели его из опасной зоны. Там же спасателям удалось достать косулю, провалившуюся под лёд. Однако не всегда всё заканчивается хорошо.

«В позапрошлом году в Караидельском районе, на Павловском водохранилище, мужчина, когда буквально только лёд встал в ноябре, решил на велосипеде переехать через водохранилище, и, к сожалению, утонул», — добавил Кирилл Первов.

Чтобы не допускать таких трагедий, он ещё раз напомнил: в ноябре лучше вообще отказаться от выхода на лёд.

Между тем прочность льда можно определить по цвету. 

«Если лёд однородный, цвета такого бутылочного горлышка, то он наиболее крепкий. А если есть, например, какие-то белые пузыри или желтоватый лёд, это говорит о том, что он некрепкий, и в этих местах особенно опасно находиться», — пояснил спикер.

Если посмотреть статистику, с начала года в республике уже погибло 69 человек на водоёмах. В октябре-ноябре каждую неделю происходят происшествия с рыбаками.

«У нас более 10 тысяч водоёмов, на каждом спасателей поставить невозможно. Поэтому здесь, конечно, это в первую очередь личная ответственность каждого. Если вы отправляетесь на рыбалку, мы ещё раз говорим, что необходимо ограничить употребление спиртных напитков, потому что это традиционно является таким сопровождающим фактором различных происшествий», — подчеркнул Кирилл Первов.

За выход на лёд толщиной менее 10 см предусмотрено административное наказание в виде штрафа, однако спасатели стараются не прибегать к карательным мерам, отдавая приоритет разъяснительной работе.

Помимо воды, опасность представляет дорога. На прошедшей неделе в республике уже вводились первые ограничения движения из-за мокрого снега.

«Это нужно для того, чтобы не допустить аварий. И заблаговременно эту информацию мы тоже до населения доносим», — пояснил руководитель госкомитета.

Он рекомендовал водителям переобуть шины на зимние и изменить стиль вождения, избегая резких торможений и перестроений.

Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»

Кроме того, в период с ноября по декабрь ежегодно фиксируется увеличение количества бытовых пожаров. Причинами становятся активное использование печного отопления и обогревателей.

«Потому что неисправность электропроводки очень часто бывает причиной возгораний, например, в один удлинитель сразу включён обогреватель, холодильник, чайник и ещё и зарядка телефона, это может привести к трагедии», — предупредил Кирилл Первов.

Три основные причины пожаров — это неисправность электропроводки, неосторожность при обращении с огнём (в том числе курение в состоянии алкогольного опьянения) и неисправность печного отопления.

«Например, люди активно летом пользуются печью, но зимой холоднее, они начинают её топить ещё больше, и, соответственно, происходит перекал и пожар», — пояснил спикер.
Альфия Аглиуллина архив ИА «Башинформ»
Фото: Альфия Аглиуллина | архив ИА «Башинформ»

Чтобы избежать беды, необходимо следить за состоянием проводки, не курить дома и установить автономный пожарный извещатель.

«Это в случае, если произойдёт какое-то задымление, особенно в ночное время, поможет вас разбудить и своевременно эвакуировать», — отметил он.

В республике действует пилотный проект по установке извещателей с GSM-модулем для семей в социально опасном положении. Если происходит задымление, оперативную информацию получают экстренные службы, соседи и глава сельского поселения, которые оперативно прибывают на помощь. По республиканской программе такие приборы бесплатно выдаются 16 категориям граждан. Кирилл Первов напомнил о важности своевременной замены батареек, так как люди часто отключают прибор из-за громкого писка при низком заряде и забывают вернуть его на место.

Глава госкомитета добавил, что отключение электроприборов из розеток обезопасит дом и позволит сохранить не только имущество, но и здоровье близких.

«Самое главное – сохранить жизнь и здоровье наших жителей», — подытожил он.
Ксения Калинина архив ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Согревайся, но не сгори! Как Башкирии пережить сезон обогревателей и печей
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