Глава госкомитета Башкирии по ЧС предупредил граждан о сезонных угрозах

Председатель госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов в передаче «Салям» на БСТ рассказал об опасности тонкого льда, правилах пожарной безопасности и подготовке водителей к первым заморозкам.

Ноябрь традиционно является переходным месяцем, когда на водоёмах начинает образовываться тонкий лёд. По словам Кирилла Первова, это в первую очередь привлекает рыбаков и детей. Чтобы предотвратить трагедии, спасатели проводят профилактические рейды в местах массового скопления рыбаков и разъяснительные мероприятия в школах.

«На самом деле лёд толщиной менее 10 см он очень опасен, потому что в ноябре он только начинает образовываться, он может быть неоднородным. И если визуально даже кажется крепким, в каком-то месте, где, например, есть какое-то подводное течение или водоросли, в этом месте он более тонкий», — подчеркнул глава госкомитета.

Он напомнил, что в прошлом году на белорецком пруду спасатели увидели по камерам мужчину, катающегося на коньках при толщине льда в 2-3 сантиметра, и благополучно вывели его из опасной зоны. Там же спасателям удалось достать косулю, провалившуюся под лёд. Однако не всегда всё заканчивается хорошо.

«В позапрошлом году в Караидельском районе, на Павловском водохранилище, мужчина, когда буквально только лёд встал в ноябре, решил на велосипеде переехать через водохранилище, и, к сожалению, утонул», — добавил Кирилл Первов.

Чтобы не допускать таких трагедий, он ещё раз напомнил: в ноябре лучше вообще отказаться от выхода на лёд.

Между тем прочность льда можно определить по цвету.

«Если лёд однородный, цвета такого бутылочного горлышка, то он наиболее крепкий. А если есть, например, какие-то белые пузыри или желтоватый лёд, это говорит о том, что он некрепкий, и в этих местах особенно опасно находиться», — пояснил спикер.

Если посмотреть статистику, с начала года в республике уже погибло 69 человек на водоёмах. В октябре-ноябре каждую неделю происходят происшествия с рыбаками.

«У нас более 10 тысяч водоёмов, на каждом спасателей поставить невозможно. Поэтому здесь, конечно, это в первую очередь личная ответственность каждого. Если вы отправляетесь на рыбалку, мы ещё раз говорим, что необходимо ограничить употребление спиртных напитков, потому что это традиционно является таким сопровождающим фактором различных происшествий», — подчеркнул Кирилл Первов.

За выход на лёд толщиной менее 10 см предусмотрено административное наказание в виде штрафа, однако спасатели стараются не прибегать к карательным мерам, отдавая приоритет разъяснительной работе.

Помимо воды, опасность представляет дорога. На прошедшей неделе в республике уже вводились первые ограничения движения из-за мокрого снега.

«Это нужно для того, чтобы не допустить аварий. И заблаговременно эту информацию мы тоже до населения доносим», — пояснил руководитель госкомитета.

Он рекомендовал водителям переобуть шины на зимние и изменить стиль вождения, избегая резких торможений и перестроений.