Среда, 11 Ноября 2026
Уфа
+1 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
12:58 (UTC+5), 10 Ноября 2026

Эксперты напомнили правила возврата акционных товаров

Добавить в предпочтительные источники Google
Роман Осокин
Прослушать статью:

Приобретение товаров в период сезонных скидок и масштабных акций не лишает покупателей базовых законных прав. Как сообщают «Новые Известия», любые внутренние заявления продавцов о «невозвратности» вещей с распродажи не имеют юридической силы: обмен и возврат качественной или бракованной продукции регулируются общими нормами законодательства.

В розничной торговле качественную вещь, не подошедшую по фасону или размеру, можно обменять в течение 14 дней (за исключением списка невозвратных непродовольственных товаров), а вернуть средства продавец обязан, если подходящей замены нет в наличии.

При дистанционных заказах на маркетплейсах действуют иные правила: отказаться от посылки разрешено в любой момент до вручения либо в течение семи дней после получения, причем вернуть онлайн можно даже те категории товаров, которые запрещено возвращать в обычные точки продаж. Потеря бумажного чека также не является препятствием для возврата — факт оплаты разрешено подтверждать электронными чеками, выписками из банковских приложений или свидетельскими показаниями.

Читайте также на сайте «Башинформ»:
Маркетплейсы в России переходят с 1 октября на новые правила возвратаПокупателям в Башкирии вернули 8 млн рублей за некачественные товарыКак жителям Башкирии вернуть деньги за подарочный сертификат: ответ юриста
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru