Эксперты напомнили правила возврата акционных товаров

Приобретение товаров в период сезонных скидок и масштабных акций не лишает покупателей базовых законных прав. Как сообщают «Новые Известия», любые внутренние заявления продавцов о «невозвратности» вещей с распродажи не имеют юридической силы: обмен и возврат качественной или бракованной продукции регулируются общими нормами законодательства.
В розничной торговле качественную вещь, не подошедшую по фасону или размеру, можно обменять в течение 14 дней (за исключением списка невозвратных непродовольственных товаров), а вернуть средства продавец обязан, если подходящей замены нет в наличии.
При дистанционных заказах на маркетплейсах действуют иные правила: отказаться от посылки разрешено в любой момент до вручения либо в течение семи дней после получения, причем вернуть онлайн можно даже те категории товаров, которые запрещено возвращать в обычные точки продаж. Потеря бумажного чека также не является препятствием для возврата — факт оплаты разрешено подтверждать электронными чеками, выписками из банковских приложений или свидетельскими показаниями.
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