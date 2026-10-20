Покупателям в Башкирии вернули 8 млн рублей за некачественные товары

«Чаще всего люди обращались к нам за помощью из‑за ненадлежащего качества приобретенных товаров и услуг. Среди основных категорий претензий — автомобили, бытовая техника, туристические продукты и одежда», — уточнил министр торговли и услуг РБ Константин Климин.

Все деньги потребители получили в досудебном порядке. Это позволило им быстрее восстановить нарушенные права и избежать длительных судебных разбирательств.

Всего за январь–сентябрь 2026 года специалисты минторга РБ рассмотрели 655 обращений покупателей. Помогли составить более 100 претензий и исковых заявлений.

«Значительное внимание уделяли и просветительской работе. За девять месяцев этого года провели 126 информационно‑просветительских мероприятий, в которых участвовали 1500 человек», — добавили в минторге Башкирии.

Напомним, в минторге региона работает бесплатная горячая линия по вопросам защиты прав потребителей: +7 (347) 218‑09‑78.

Как сообщал ранее Башинформ, минторг Башкирии для повышения правовой грамотности населения 22 октября организует в МФЦ Уфы выездную консультацию по вопросам защиты прав потребителей.