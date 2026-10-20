Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
12:12 (UTC+5), 20 Октября 2026

Покупателям в Башкирии вернули 8 млн рублей за некачественные товары

Министерство торговли и услуг Башкирии подвело промежуточные итоги работы по защите прав потребителей за 9 месяцев 2026 года. Жителям республики, купившим некачественные товары или услуги, минторг региона помог вернуть почти 7,8 млн рублей в досудебном порядке.

Добавить в предпочтительные источники Google
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
Прослушать статью:
«Чаще всего люди обращались к нам за помощью из‑за ненадлежащего качества приобретенных товаров и услуг. Среди основных категорий претензий — автомобили, бытовая техника, туристические продукты и одежда», — уточнил министр торговли и услуг РБ Константин Климин.

Все деньги потребители получили в досудебном порядке. Это позволило им быстрее восстановить нарушенные права и избежать длительных судебных разбирательств.

Всего за январь–сентябрь 2026 года специалисты минторга РБ рассмотрели 655 обращений покупателей. Помогли составить более 100 претензий и исковых заявлений.

«Значительное внимание уделяли и просветительской работе. За девять месяцев этого года провели 126 информационно‑просветительских мероприятий, в которых участвовали 1500 человек», — добавили в минторге Башкирии.

Напомним, в минторге региона работает бесплатная горячая линия по вопросам защиты прав потребителей: +7 (347) 218‑09‑78.

Как сообщал ранее Башинформ, минторг Башкирии для повышения правовой грамотности населения 22 октября организует в МФЦ Уфы выездную консультацию по вопросам защиты прав потребителей.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru