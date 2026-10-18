В Уфе бесплатно проконсультируют по защите прав потребителей

Консультацию проведут специалисты министерства торговли и услуг РБ, управления Роспотребнадзора по РБ, госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору, мэрии Уфы и городского управления жилищного хозяйства.
Специалисты ответят на вопросы, какие права у потребителей при покупке как качественных, так и некачественных товаров, общественного питания, медицинских услуг, туризма, жилищно-коммунальных услуг и т.д. Кроме того, помогут составить исковые заявления и проекты претензий, касающихся защиты прав потребителей.
Получить бесплатную консультацию можно будет в здании МФЦ 22 октября, с 15 до 17 часов по адресу: Уфа, ул. Новомостовая, 8.
Ранее уфимец через суд вернул 1,6 млн рублей за некачественный автомобиль, сообщал Башинформ.
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