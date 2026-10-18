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15:00 (UTC+5), 18 Октября 2026

В Уфе бесплатно проконсультируют по защите прав потребителей

Минторг Башкирии для повышения правовой грамотности населения 22 октября организует в МФЦ Уфы выездную консультацию по вопросам защиты прав потребителей.

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Галина Бахшиева ИА «Башинформ»
Фото: Галина Бахшиева | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Консультацию проведут специалисты министерства торговли и услуг РБ, управления Роспотребнадзора по РБ, госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору, мэрии Уфы и городского управления жилищного хозяйства. 

Специалисты ответят на вопросы, какие права у потребителей при покупке как качественных, так и некачественных товаров, общественного питания, медицинских услуг, туризма, жилищно-коммунальных услуг и т.д. Кроме того, помогут составить исковые заявления и проекты  претензий, касающихся защиты прав потребителей.

Получить бесплатную консультацию можно будет в здании МФЦ 22 октября, с 15 до 17 часов по адресу: Уфа, ул. Новомостовая, 8.

Ранее уфимец через суд вернул 1,6 млн рублей за некачественный автомобиль, сообщал Башинформ.

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