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15:12 (UTC+5), 05 Октября 2026

Житель Уфы через суд вернул 1,6 млн рублей за Lada Vesta

В Роспотребнадзоре напоминают: если вы купили товар с серьёзными недостатками, которые не удаётся устранить, или если продавец или производитель скрывает от вас важную информацию о продукте — не миритесь с этим. Ведомство готово помочь и представить ваши интересы в суде.

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Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
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Житель Уфы купил Lada Vesta в августе 2024 года в салоне «ТрансТехСервис». Но машина начала постоянно ломаться. Гарантийный ремонт у дилера не помог, а когда покупатель попросил расторгнуть договор и вернуть деньги, ему отказали.

Тогда уфимец пошёл в Октябрьский районный суд Уфы. Вместе со своим юристом Максимом Меньшиковым они выяснили важную деталь: в инструкции к автомобилю не было предупреждения об одной особенности. Оказалось, что если запустить двигатель повторно, не сделав пятисекундную паузу, блокируется рулевой механизм. Покупатель об этом не знал и не мог правильно пользоваться машиной. Это нарушение статьи 10 Закона «О защите прав потребителей» — производитель обязан сообщать важную информацию о товаре. Для поддержки своей позиции и получения экспертного заключения, юрист истца также обратился в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства поддержали их довод и подготовили заключение.

Суд также согласился с такой позицией и решил дело в пользу покупателя. Договор купли-продажи расторгли. С производителя, АО «АвтоВАЗ», взыскали полную стоимость автомобиля — 1 570 000 рублей, компенсацию морального вреда 5000 рублей и расходы на юридические услуги 40 000 рублей. Общая сумма возврата составила более 1,6 млн рублей.

Это первый в судебной практике России случай выигранного дела из-за блокировки рулевого механизма, пояснил «Башинформу» юрист Максим Меньшиков.

Ранее Роспотребнадзор помог уфимцу отсудить полмиллиона за испорченную технику.

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