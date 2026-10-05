Житель Уфы через суд вернул 1,6 млн рублей за Lada Vesta

Житель Уфы купил Lada Vesta в августе 2024 года в салоне «ТрансТехСервис». Но машина начала постоянно ломаться. Гарантийный ремонт у дилера не помог, а когда покупатель попросил расторгнуть договор и вернуть деньги, ему отказали.

Тогда уфимец пошёл в Октябрьский районный суд Уфы. Вместе со своим юристом Максимом Меньшиковым они выяснили важную деталь: в инструкции к автомобилю не было предупреждения об одной особенности. Оказалось, что если запустить двигатель повторно, не сделав пятисекундную паузу, блокируется рулевой механизм. Покупатель об этом не знал и не мог правильно пользоваться машиной. Это нарушение статьи 10 Закона «О защите прав потребителей» — производитель обязан сообщать важную информацию о товаре. Для поддержки своей позиции и получения экспертного заключения, юрист истца также обратился в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства поддержали их довод и подготовили заключение.

Суд также согласился с такой позицией и решил дело в пользу покупателя. Договор купли-продажи расторгли. С производителя, АО «АвтоВАЗ», взыскали полную стоимость автомобиля — 1 570 000 рублей, компенсацию морального вреда 5000 рублей и расходы на юридические услуги 40 000 рублей. Общая сумма возврата составила более 1,6 млн рублей.

Это первый в судебной практике России случай выигранного дела из-за блокировки рулевого механизма, пояснил «Башинформу» юрист Максим Меньшиков.

Ранее Роспотребнадзор помог уфимцу отсудить полмиллиона за испорченную технику.