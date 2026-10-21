Подарочный сертификат – это не билет в один конец и не безвозвратный взнос. По закону это обычная предоплата, и, если вы не выбрали товар или передумали, деньги можно вернуть. Корреспондент агентства «Башинформ» пообщался с юристом Эдуардом Нургалиевым и выяснил, что говорит закон, какие правила магазинов незаконны и как действовать, чтобы не потерять свои средства.

Сертификат – это аванс, а не подарок магазину

Если человек не воспользовался сертификатом, у продавца нет оснований оставлять эти деньги себе, говорит юрист.

«Юридически подарочный сертификат (карта, электронный код) – это документ о предоплате за товар или услугу. Деньги, уплаченные за него, считаются авансом в счет будущей покупки. Из этого следует главное: пока товар не передан покупателю, договор купли-продажи считается незаключенным, а у продавца возникает неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ), если он оставляет предоплату себе. Право потребителя на возврат закреплено в ст. 23.1 Закона «О защите прав потребителей»: если продавец получил предоплату, но не передал товар, покупатель вправе потребовать либо передачи оплаченного товара, либо возврата суммы предоплаты (п. 3 ст. 487 ГК РФ)», – объясняет Эдуард Нургалиев.

Кстати, важное уточнение: вернуть деньги может не только тот, кто покупал сертификат, но и тот, кому его подарили. Чек на приобретение при этом не обязателен.

Какие правила продавцов незаконны

Недобросовестные организации часто придумывают ограничения, которые ущемляют права потребителей.

«Внутренние правила магазина, даже если они висят на стенде или опубликованы на сайте, не работают, если противоречат закону», – говорит наш собеседник.

Перечисляем самые распространенные уловки.

«Сертификат возврату не подлежит». Неправда: сертификат можно вернуть в любое время и без объяснения причин. Суды неоднократно признавали такие условия ущемляющими права потребителей, а Роспотребнадзор привлекал продавцов к административной ответственности.

«Сдача не выдается», «остаток сгорает». Если номинал сертификата больше стоимости покупки, магазин обязан вернуть разницу.

«Сертификат нужно использовать единовременно и полностью». Тоже не соответствует закону – это подтверждает судебная практика.

А если срок действия истек?

Лучше не тянуть до последнего, но вернуть средства все же можно, даже если срок прошел. Роспотребнадзор в официальных открытых разъяснениях настаивает, что сгорание после истечения срока действия – несправедливое ограничение.

При этом суды могут отнестись к этой ситуации по-разному. В одних случаях упоминание о «сгорании» сертификата признают незаконным и ущемляющим права потребителей, в других – расценивают покупку сертификата как предварительный договор, в котором стороны вправе предусмотреть срок и прекращение обязательств по возврату аванса. Судебная практика разная, так что желательно не выходить за рамки указанной даты.

Инструкция от юриста: как вернуть деньги за подарочный сертификат

Обратитесь к продавцу. Начните с устной просьбы принять сертификат и вернуть номинал. Если откажут – составьте письменное заявление в свободной форме в двух экземплярах: один для магазина, второй для себя. Вручите директору или администратору и попросите поставить на вашем экземпляре отметку о получении: ФИО и должность принявшего, дату, подпись, желательно штамп организации. Если документ не принимают – отправьте его заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения либо курьером. Компания обязана рассмотреть обращение и ответить письменно в течение 10 дней.

Чаще всего после заявления вопрос себя исчерпывает, но, если деньги вам не возвращают, следуйте далее по списку.

Подайте досудебную претензию. Если через 10 календарных дней деньги не перечислены, направьте претензию тем же способом. Строгой формы нет: нужно указать наименование и адрес продавца, свои данные, обстоятельства покупки или получения сертификата в подарок и суть нарушения – например, отказ вернуть деньги. Обязательно изложите само требование (вернуть номинал или остаток), сошлитесь на статьи 23.1 Закона «О защите прав потребителей» и 487 ГК РФ, поставьте дату и подпись. Сохраняйте все почтовые квитанции – они пригодятся в суде. За пользование вашими деньгами можно потребовать проценты по ключевой ставке Банка России (по каждому периоду, если ставка менялась), а также компенсацию морального вреда.

Жалоба в Роспотребнадзор. Обратиться можно лично, по горячей линии или онлайн (нужна подтвержденная запись на Госуслугах). Ответ вам должен прийти в течение 30 дней. При выявлении нарушений продавца привлекут к административной ответственности. Протокол о правонарушении облегчит взыскание денег в суде, хотя иск можно подать и при отказе ведомства.

Иск в суд. Если деньги не вернули и после претензии – обращайтесь в суд. Требования с вашей стороны: возврат стоимости сертификата, проценты за пользование деньгами, компенсация морального вреда и потребительский штраф. При сумме до 100 тысяч рублей иск подается мировому судье, от 100 тысяч рублей – в районный суд. Направить можно по своему месту жительства, адресу продавца или учреждения, где совершили покупку – лично, почтой или онлайн.