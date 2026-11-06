В Уфе открылся уникальный зал истории башкирской печати

Как рассказали в региональном агентстве печати и СМИ, в подготовке площадки приняли участие редакции республиканских изданий, архивы и ветераны-журналисты.

Экспозиция объединяет архивные документы, раритетные экспонаты и современные проекты республиканских СМИ. Каждый стенд — отдельная глава истории. Посетители могут ознакомиться со статьями самого Шагита Худайбердина, опубликованными в одном из первых башкирских изданий с арабской графикой. В витринах представлены копии страниц журнала «Ағиҙел», где в 1968 году впервые увидел свет эпос «Урал батыр», а также страницы фронтовой газеты Башкирской кавалерийской дивизии «Ҡыҙыл атлылар». Рядом — трудовая книжка народного поэта Мустая Карима с первой записью в редакции журнала «Пионер» от 25 января 1939 года.

В коллекции музея — пишущие машинки разных времён, легендарные фотоаппараты (ФЭД, «Зоркий»), диктофоны и даже компьютер «Макинтош», на котором версталась газета «Йэшлек» в конце прошлого века. Отдельного внимания заслуживают специальные выпуски журнала «Аҡбуҙат», подготовленные для детей ДНР и ЛНР на русском языке. За реализацию этого проекта коллектив редакции был удостоен премии правительства РФ в области СМИ.

На стеллаже «Книги о СВО» собраны издания журналистов республики, посвящённые специальной военной операции: книги главного редактора журнала «Ағиҙел» Мунира Кунафина, главного редактора журнала «Аҡбуҙат» Ларисы Абдуллиной и многих других авторов из Башкортостана. Фотографии военкоров республики и привезённые из зоны СВО экспонаты представлены в уголке «Военкоры — на службе Отечеству».

Особое место в экспозиции занимают исторические фотографии. На одной из них запечатлены сотрудники и рабкоры редакций газет «Власть труда» и «Башкортостан», а также члены секции работников печати в Уфе. Снимок датирован 5 мая 1924 года; в третьем ряду третьим справа стоит редактор газеты «Башкортостан», башкирский писатель Даут Юлтый. Вторая фотография показывает первые отряды культпохода по распространению газеты «Башкортостан» по городу Уфе.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии планируют издать сборник с лучшими публикациями журналистов.