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21:05 (UTC+5), 06 Ноября 2026

В Уфе открылся уникальный зал истории башкирской печати

Это уникальное для республики пространство, где оживает память о становлении и развитии журналистики Башкортостана.

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Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
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Видео: агентство печати и СМИ РБ | официальный канал в МАХ
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В Уфе, в Доме-музее имени Шагита Худайбердина, начал работу зал истории башкирской печати. Первыми его гостями — стали участники церемонии вручения республиканской журналисткой премии им Шагита Худайбердина. В их числе руководитель администрации главы Башкирии Искандер Ахметвалеев, руководитель агентства печати и СМИ республики Максим Ульчев, редактора и журналисты региональных СМИ и, конечно же, новоиспеченные лауреаты премии.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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Как рассказали в региональном агентстве печати и СМИ, в подготовке площадки приняли участие редакции республиканских изданий, архивы и ветераны-журналисты.

Экспозиция объединяет архивные документы, раритетные экспонаты и современные проекты республиканских СМИ. Каждый стенд — отдельная глава истории. Посетители могут ознакомиться со статьями самого Шагита Худайбердина, опубликованными в одном из первых башкирских изданий с арабской графикой. В витринах представлены копии страниц журнала «Ағиҙел», где в 1968 году впервые увидел свет эпос «Урал батыр», а также страницы фронтовой газеты Башкирской кавалерийской дивизии «Ҡыҙыл атлылар». Рядом — трудовая книжка народного поэта Мустая Карима с первой записью в редакции журнала «Пионер» от 25 января 1939 года.

В коллекции музея — пишущие машинки разных времён, легендарные фотоаппараты (ФЭД, «Зоркий»), диктофоны и даже компьютер «Макинтош», на котором версталась газета «Йэшлек» в конце прошлого века. Отдельного внимания заслуживают специальные выпуски журнала «Аҡбуҙат», подготовленные для детей ДНР и ЛНР на русском языке. За реализацию этого проекта коллектив редакции был удостоен премии правительства РФ в области СМИ.

На стеллаже «Книги о СВО» собраны издания журналистов республики, посвящённые специальной военной операции: книги главного редактора журнала «Ағиҙел» Мунира Кунафина, главного редактора журнала «Аҡбуҙат» Ларисы Абдуллиной и многих других авторов из Башкортостана. Фотографии военкоров республики и привезённые из зоны СВО экспонаты представлены в уголке «Военкоры — на службе Отечеству».

Особое место в экспозиции занимают исторические фотографии. На одной из них запечатлены сотрудники и рабкоры редакций газет «Власть труда» и «Башкортостан», а также члены секции работников печати в Уфе. Снимок датирован 5 мая 1924 года; в третьем ряду третьим справа стоит редактор газеты «Башкортостан», башкирский писатель Даут Юлтый. Вторая фотография показывает первые отряды культпохода по распространению газеты «Башкортостан» по городу Уфе.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии планируют издать сборник с лучшими публикациями журналистов.

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