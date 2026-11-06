В Башкирии планируют издать сборник с лучшими публикациями журналистов

Сегодня на церемонии вручения премии имени Шагита Худайбердина в Уфе руководитель администрации Главы Башкирии Искандер Ахметвалеев сообщил, что в республике планируется издать сборник с работами, представленными на главную республиканскую журналистскую премию.

«Идея родилась именно в процессе трудной работы, выбора — потому что достойных работ было очень много, а нам нужно было выбрать три. Мы понимали, что когда премия будет озвучена и вручена, всеобщее внимание будет привлечено именно к этим трём лауреатам. И нам стало немножко обидно. В процессе работы комиссии мы думали, как популяризировать и донести до людей как можно большее количество работ, которые номинировались на эту премию. Отсюда родилась мысль сделать сборник, — рассказал он корреспонденту „Башинформа“. — Пока не знаю, 100% номинантов войдёт или нет, но все самые лучшие работы туда точно войдут. Дальнейшая жизнь этих произведений — это тоже родилось экспромтом, в процессе работы комиссии — будет прорабатываться в части работы со школами, где проходят „Разговоры о важном“, чтобы эти очень общественно значимые публикации обсуждались с детьми и учителями, чтобы эти материалы жили в обществе. Ну и, конечно, с министерством культуры. Потому что нередки случаи, когда из какой-то статьи, репортажа или чего-то ещё рождалось что-то большее в плане литературы, а в дальнейшем — что-то большее в плане театра, кино или чего-нибудь ещё».

Ранее «Башинформ» сообщал, что лауреатов премии Худайбердина в Башкирии может стать больше.