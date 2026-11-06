Суббота, 7 Ноября 2026
Уфа
+1 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
Эксклюзив
18:58 (UTC+5), 06 Ноября 2026

В Башкирии планируют издать сборник с лучшими публикациями журналистов

В него войдут работы номинантов журналистской премии имени Шагита Худайбердина.

Добавить в предпочтительные источники Google
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
Прослушать статью:

Сегодня на церемонии вручения премии имени Шагита Худайбердина в Уфе руководитель администрации Главы Башкирии Искандер Ахметвалеев сообщил, что в республике планируется издать сборник с работами, представленными на главную республиканскую журналистскую премию.

«Идея родилась именно в процессе трудной работы, выбора — потому что достойных работ было очень много, а нам нужно было выбрать три. Мы понимали, что когда премия будет озвучена и вручена, всеобщее внимание будет привлечено именно к этим трём лауреатам. И нам стало немножко обидно. В процессе работы комиссии мы думали, как популяризировать и донести до людей как можно большее количество работ, которые номинировались на эту премию. Отсюда родилась мысль сделать сборник,  —  рассказал он корреспонденту „Башинформа“.  — Пока не знаю, 100% номинантов войдёт или нет, но все самые лучшие работы туда точно войдут. Дальнейшая жизнь этих произведений — это тоже родилось экспромтом, в процессе работы комиссии — будет прорабатываться в части работы со школами, где проходят „Разговоры о важном“, чтобы эти очень общественно значимые публикации обсуждались с детьми и учителями, чтобы эти материалы жили в обществе. Ну и, конечно, с министерством культуры. Потому что нередки случаи, когда из какой-то статьи, репортажа или чего-то ещё рождалось что-то большее в плане литературы, а в дальнейшем — что-то большее в плане театра, кино или чего-нибудь ещё».

Ранее «Башинформ» сообщал, что лауреатов премии Худайбердина в Башкирии может стать больше.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru