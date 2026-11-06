В башкирской глубинке лекарства можно будет купить на почте

Правительство России разрешило реализацию лекарственных препаратов в почтовых отделениях, если в данном населённом пункте нет ФАПа и аптек. Об этом сообщают федеральные СМИ. Разрешение касается более ста безрецептурных препаратов первой необходимости, применяемых при амбулаторном лечении и которые не требуют специальных условий хранения.

Однако отпускать лекарства смогут сотрудницы, прошедшие обучение по правильной приёмке, хранению и продаже лекарств. Консультировать покупателей по медицинским препаратам им будет нельзя.

Ранее сообщали, чем заменили банкоматы для жителей отдалённых посёлков.