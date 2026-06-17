В Башкирии снимают на кассах вместо банкомата по 100 млн рублей в месяц

Жители Башкирии в I квартале 2026 года сняли на кассах магазинов и АЗС 300 млн руб. Как сообщили в Нацбанке РБ, к апрелю в регионе работало 1662 таких точек, во всех городах и районах. За год их количество выросло на 16%. Услуга особенно востребована в малых посёлках, где нет банков и банкоматов.

Для получения наличных надо убедиться, что точка предоставляет такой сервис, и предупредить кассира, что собираетесь снять деньги – максимум 5 тыс. руб. за один раз. Сумму добавят к стоимости покупки.



