В Башкирии разрешат «патент» бизнесу, работающему с «наличными на кассе»

В Башкирии планируют разрешить использовать патентную систему налогообложения организациям, ставшим агентами банков и оказывающим услугу «наличные на кассе». Законопроект выставлен на общественные обсуждения. Как правило, сервис наличных на кассе предоставляют торговые точки и АЗС на удалённых от городов и райцентров территориях.

Чтобы стимулировать бизнес внедрять эту услугу, Центробанк инициировал снятие с 2025 года запрета на использование патентной системы налогообложения для таких субъектов бизнеса (потому что по Налоговому кодексу РФ использование «патента» запрещается при оказании финансовых услуг). Магазины и заправки смогли продолжать использовать «патент» и выступать агентами банков.

В результате, по данным Нацбанка Башкирии, количество таких точек в регионе выросло в 7 раз, количество операций выросло в 18 раз, а суммы — в 24. Так, в первом квартале жители Башкирии сняли на кассах в магазинах и на АЗС 300 млн руб. В апреле в регионе работало больше 1,66 тыс. касс с выдачей наличных.