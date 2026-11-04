Как Башкирия отвечает на демографический вызов страны

Для жен участников специальной военной операции действует режим особого внимания. При подтверждении статуса женщину ставят на учет с приоритетом. Для них предусмотрен «зеленый коридор» — внеочередной прием, индивидуальное сопровождение персональным куратором и помощь в прохождении всех обследований.

В Республиканском клиническом перинатальном центре (РКПЦ) и учреждениях родовспоможения 2-го и 3-го уровней Башкирии внедрен проект «Служба заботы» — уникальная система обратной связи. После выписки из роддома мам обзванивают на 10-е и 30-е сутки. Через QR-коды на стендах можно мгновенно связаться с главврачом. Любая жалоба на холодную еду или шум в палате отрабатывается немедленно.

Кроме того, минздрав РБ анонсировал планы по корректировке поисковой выдачи в интернете. В рамках федерального поручения по повышению рождаемости ведомство планирует активнее использовать каналы связи для распространения контента о мерах поддержки. Чтобы при поиске информации по репродуктивному выбору женщины в первую очередь видели государственные меры поддержки, а не рекламу клиник по прерыванию беременности.

Инвестиции в будущее

Демография — это прежде всего вопрос жилья. В Башкортостане реализуется программа «Комплексное развитие территорий» (КРТ). В регионе строятся не просто дома, а целые микрорайоны со школами и детсадами. Строительство школ и садиков идет параллельно с жильем, исключая дефицит мест, а новые микрорайоны проектируются как центры притяжения, чтобы люди хотели жить и растить здесь детей.

Для сельских жителей действует одна из самых выгодных в стране программ «Сельской ипотеки» (от 0,1% до 3% годовых).

«Наша задача здесь — сохранить экономику на селе, развивать социальную инфраструктуру, потому что в том числе без этого люди не будут рожать. Здесь по всем показателям мы на самом деле неплохо идём», — говорил ранее Радий Хабиров.