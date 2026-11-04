Как Башкирия отвечает на демографический вызов страны

В эпоху глобальных перемен, когда многие страны сталкиваются с демографическим кризисом, Республика Башкортостан демонстрирует уникальный пример системного подхода. Здесь поддержка семьи — это не просто набор социальных выплат, а стратегия, объединяющая экономику, здравоохранение и строительство. Здесь принцип «Единство — это мы» работает на практике: поддержка семьи стала общим делом государства, бизнеса и общества, превращая демографический вызов в точку роста.
«Укрепление семейных ценностей, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства — наши неизменные приоритеты», — не единожды подчеркивал Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Как республика отвечает на поручения Президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, разбирался «Башинформ».
Башкортостан одним из первых в стране начал внедрять федеральные стандарты «ответственного бизнеса». В республике сформирован Реестр социально ответственных работодателей, куда уже включено 98 организаций. Для них участие в демографической повестке — это не благотворительность, а часть корпоративной стратегии. Яркий пример — АО «Мелеузовские минеральные удобрения», где внедрен полный пакет мер «Золотого стандарта корпоративной поддержки демографии»: от корпоративного семейного капитала в 1 миллион рублей при рождении третьего ребенка до льгот на образование.
Минздрав республики реализует стратегию, где забота о репродуктивном здоровье начинается с мужчин.
Приоритетное внимание уделяется сохранению мужского здоровья и формированию у мужчин культуры ответственного отношения к собственному организму. Так, благодаря системной информационно-разъяснительной работе за 9 месяцев 2026 года первый этап диспансеризации репродуктивного здоровья прошли почти 204 тысячи мужчин (74,8% от плана).
В Сибае запущен проект «Женщины за здоровье мужчин», где жены выступают агентами влияния, вовлекая супругов в профилактику через спорт и семейные традиции. Инициатива уже доказала эффективность: более 81% мужчин-участников прошли диспансеризацию.
Радий Хабиров подчеркивает личную ответственность мужчин за своё здоровье:
«Пока человек не поймёт, что он сам прежде всего несёт ответственность за своё здоровье, мы, к сожалению, никакими кардиоцентрами не решим эту историю. Это прежде всего мужчин касается, потому что у нас разница средней продолжительности жизни в республике почти 10 лет. Мы, конечно, счастливы, что женщины живут дольше, но переживаем за мужчин», — говорил он.
Башкирия делает ставку на «человекоцентричную» медицину. Здесь понимают: чтобы рождаемость росла, женщина должна чувствовать себя защищенной.
В республике за последние два года открыты 15 женских консультаций, из них 4 уже в этом году, и семь — в планах. Благодаря национальному проекту «Семья» в регионе модернизировали перинатальные центры. Внедрили передовые технологии выхаживания новорожденных.
В роддомах республики практически искоренена практика разлучения матери и младенца. 318 палат совместного пребывания позволяют не разлучать новорожденного с мамой с первых минут жизни. 107 индивидуальных родильных залов дают возможность рожать в изолированном, психологически комфортном пространстве. Здесь разрешено присутствие партнера, что создает атмосферу поддержки в самый ответственный момент.
Для жен участников специальной военной операции действует режим особого внимания. При подтверждении статуса женщину ставят на учет с приоритетом. Для них предусмотрен «зеленый коридор» — внеочередной прием, индивидуальное сопровождение персональным куратором и помощь в прохождении всех обследований.
В Республиканском клиническом перинатальном центре (РКПЦ) и учреждениях родовспоможения 2-го и 3-го уровней Башкирии внедрен проект «Служба заботы» — уникальная система обратной связи. После выписки из роддома мам обзванивают на 10-е и 30-е сутки. Через QR-коды на стендах можно мгновенно связаться с главврачом. Любая жалоба на холодную еду или шум в палате отрабатывается немедленно.
Кроме того, минздрав РБ анонсировал планы по корректировке поисковой выдачи в интернете. В рамках федерального поручения по повышению рождаемости ведомство планирует активнее использовать каналы связи для распространения контента о мерах поддержки. Чтобы при поиске информации по репродуктивному выбору женщины в первую очередь видели государственные меры поддержки, а не рекламу клиник по прерыванию беременности.
Инвестиции в будущее
Демография — это прежде всего вопрос жилья. В Башкортостане реализуется программа «Комплексное развитие территорий» (КРТ). В регионе строятся не просто дома, а целые микрорайоны со школами и детсадами. Строительство школ и садиков идет параллельно с жильем, исключая дефицит мест, а новые микрорайоны проектируются как центры притяжения, чтобы люди хотели жить и растить здесь детей.
Для сельских жителей действует одна из самых выгодных в стране программ «Сельской ипотеки» (от 0,1% до 3% годовых).
«Наша задача здесь — сохранить экономику на селе, развивать социальную инфраструктуру, потому что в том числе без этого люди не будут рожать. Здесь по всем показателям мы на самом деле неплохо идём», — говорил ранее Радий Хабиров.
Итоги демографической стратегии говорят сами за себя. За последние пять лет количество многодетных семей в регионе выросло почти на 30%, превысив отметку в 76 тысяч. Башкортостан — в лидерах ПФО по числу многодетных семей.
И республика продолжает искать новые решения для роста рождаемости. Так, согласно программе до 2030 года планируется внедрить «Сертификат молодоженов», образовательные программы по репродуктивному здоровью, меры по поддержке студенческих семей, проекты по продвижению семейных ценностей и другое.
«Первое и основное: мы должны продолжать развивать республику. Делать ее привлекательным для молодежи регионом, в котором хочется жить, создавать семью и воспитывать детей. Мы занимаемся этим каждый день — укрепляем экономику и социальную сферу, строим нужные нашим жителям объекты, благоустраиваем территории. Важно продолжать поддержку многодетных родителей и повышать их статус. Обратить внимание на молодых людей, которые только вступают в брак, создавать условия для студенческих семей. Мы не ждем быстрых результатов, впереди — большая системная работа, что называется, вдолгую. Но только так мы сможем достичь цели», — сказал Глава Башкортостана на профильной сессии правительства РБ и Агентства стратегических инициатив.
Полный перечень всех существующих мер поддержки семей с детьми в Башкирии – читайте здесь.
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