Кому положено:
школьникам из многодетных семей, детям участников СВО.
Льгота действует с 1 сентября по 31 мая на городских маршрутах в Уфе, Баймаке,
Белебее, Белорецке, Бирске, Благовещенске, Давлеканово, Дюртюлях, Ишимбае, Кумертау, Мелеузе, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате, Сибае, Стерлитамаке, Туймазах, Учалах и Янауле.Как получить:
обратиться лично с заявлением в филиал РЦСПН или МФЦ, либо подать заявление онлайн через «Госуслуги».
Право на бесплатный проезд ребенку из многодетной семьи предоставляется в случае неполучения такой семьей ежемесячного пособия на ребенка в РЦСПН.
Перечень необходимых документов тут
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