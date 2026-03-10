Что в Башкирии положено семьям с детьми в 2026 году
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В Башкирии на материальную поддержку со стороны государства могут рассчитывать абсолютно все семьи, в которых родился ребенок, независимо от их материального благополучия и количества детей. При этом некоторые категории граждан – многодетные, малообеспеченные, матери-одиночки и родители детей-инвалидов имеют дополнительные финансовые привилегии.

Подробнее о том, на какую конкретно помощь и в каких объемах могут рассчитывать семьи с детьми в нашем регионе, читайте в спецпроекте ИА «Башинформ».
ПОДДЕРЖКА БЕРЕМЕННЫХ
Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка
(Единое пособие)
Кому положено: женщинам с 12-й недели беременности, если семья или сама женщина признаны малообеспеченными.

С 2026 года при назначении пособия учитывается заработок каждого члена семьи старше 18 лет. Он не должен быть менее восьми минимальных размеров оплаты труда МРОТ (216 744 рубля в Башкирии) с учетом пособия по временной нетрудоспособности. Если в семье есть студенты либо получатели пенсии по старости, по случаю потери кормильца или по инвалидности, то к ним данное правило не применяется.

Сколько: от 9 186,50 рубля до 18 373 рублей.

Сумма пособия зависит от доходов семьи и размера прожиточного минимума в регионе.
Например, базовый размер выплаты – 9 186,50 рубля. Он составляет 50% от прожиточного минимума на душу населения.

• Если с учетом этой суммы доходы семьи все равно ниже минимума, то женщине полагается выплата в размере 1 3779,75 рубля (75% от прожиточного минимума).
• Если и этого недостаточно, то 18 373 рубля (100% прожиточного минимума).

Как получить: обратиться в Соцфонд или в МФЦ, либо онлайн через «Госуслуги». Более подробная информация по данной выплате находится здесь.
Пособие по беременности и родам
Кому положено: работающим женщинам перед уходом в отпуск по беременности и родам. В отпуск можно уйти на сроке 30 недель или работать вплоть до родов, но пособие выплатят только за отпускные дни.

Сам отпуск длится 140 дней – 70 дней до и 70 после родов. При осложненных родах продолжительность отпуска может увеличиться до 156 дней, при многоплодной беременности – до 194 дней.

Сколько: пособие рассчитывается из количества дней декретного отпуска и среднего заработка женщины за последние два календарных года. При этом его минимальный размер не может быть ниже 143 407 рублей, а максимальный – не больше 955 836 рублей, если отпуск продлится 140 дней. При длительности отпуска до 194 дней максимальный размер пособия может достичь 1 324 515 рублей.

Как получить: оформить больничный в женской консультации, подать заявление работодателю на предоставление отпуска по беременности и родам.
Единовременное пособие по беременности и родам студенткам
Кому положено: студенткам-очницам вузов и ссузов, независимо от платной или бесплатной формы обучения.

Сколько: 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. В зависимости от длительности отпуска оно может составить от 85 740,67 рубля до 118 812 рублей при многоплодной беременности.

Как получить: обратиться в Соцфонд или МФЦ, либо онлайн через «Госуслуги». Для оформления пособия понадобится медсправка о периоде нетрудоспособности и справка из учебного заведения об обучении по очной форме.
Единовременное пособие по беременности и родам женщинам
Кому положено: женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, а также при усыновлении ими ребенка в возрасте до 3 месяцев.

Сколько: 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. В зависимости от длительности отпуска оно может составить от 85 740,67 рубля до 118 812 рублей при многоплодной беременности.

Как получить: встать на учет в качестве безработного, оформить больничный в женской консультации и обратиться с заявлением в Соцфонд или МФЦ, либо онлайн через «Госуслуги».
КОГДА РОДИЛСЯ ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК
1. Единовременное пособие при рождении ребенка
Кому положено: всем семьям.

Сколько: 32 718,02 рубля на каждого ребенка.
В случае рождения/усыновления двух и более детей пособие назначается на каждого ребенка.

Как получить: если на дату рождения ребенка работают оба родителя, то при выплате пособия в приоритете место работы мамы. Если родители в браке и один из родителей не работает, то пособие выплачивается по месту работы трудоустроенного родителя. Если оба родителя не работают, а также в случаях, когда родители не состоят в браке, при этом один из них работает — пособие выплачивается тому родителю, с кем ребенок совместно проживает.

Неработающему родителю нужно подать заявление в Соцфонд или МФЦ, либо онлайн через «Госуслуги».
2. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Кому положено: одному из работающих родителей или любому другому трудоустроенному родственнику (опекуну), который фактически ухаживает за ребенком и находится в отпуске по уходу за ним. А также матери или тому, кто фактически ухаживает за ребенком, если они выходят на работу до достижения ребенком 1,5 лет или в период такого отпуска трудятся у другого работодателя.

Сколько:
- 12 270,09 рубля для неработающих
- 40% от средней зарплаты за два предыдущих календарных года для работающих. Максимальная сумма пособия может достичь 83 021,18 рубля.

Если при рождении двойни, если работник оформил отпуск по уходу за двумя детьми, рассчитанную на одного ребенка сумму пособия умножают на два.

Как получить: неработающим обратиться в Соцфонд или МФЦ, либо онлайн через «Госуслуги».

Работающим родителям пособие выплачивает напрямую Соцфонд на основании сведений от работодателей.
важно!
Стоит помнить, что неработающим выплаты назначаются с учетом оценки нуждаемости семьи. Учитываются доходы и имущество семьи, наличие заработка или объективные причины его отсутствия (правило «нулевого дохода», доходы в виде процентов, полученных по вкладам). При этом средние доходы семьи не должны превышать величину прожиточного минимума на душу населения.
3. Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (Единое пособие)
Кому положено: малоимущим семьям с детьми от 0 до 17 лет.

С 2026 года при назначении пособия учитывается заработок каждого члена семьи старше 18 лет. Он не должен быть менее восьми минимальных размеров оплаты труда МРОТ (216 744 рубля в Башкортостане) с учетом пособия по временной нетрудоспособности. Если в семье есть студенты либо получатели пенсии по старости, по случаю потери кормильца или по инвалидности, то к ним данное правило не применяется.

Сколько: от 8175 рублей до 16 350 рублей.

К примеру, базовый размер выплаты на ребенка до 17 лет составляет 8175 рублей. Это 50% от прожиточного минимума для детей.

Если с учетом этой суммы доходы семьи все равно ниже минимума, то семье полагается 12 262,50 рубля (75% от прожиточного минимума для детей).

Если и этого недостаточно, то по 16 350 рублей на ребенка (100% прожиточного минимума на ребенка).

Как получить: обратиться лично в МФЦ или Соцфонд, либо онлайн через «Госуслуги». Более подробную информацию по данной выплате можно посмотреть здесь.
4. Ежемесячное пособие на ребенка
Кому положено: малоимущим семьям с детьми до 18 лет.

Сколько: от 233,55 рубля и выше.

Как получить: одному из родителей нужно обратиться в филиал РЦСПН или МФЦ по месту жительства. Более подробная информация по данной выплате находится здесь.
важно!
Вам нужно принести только те документы, которые соцслужба не может запросить у госструктур самостоятельно. По ссылкам на перечень этих документов в крайнем правом столбце таблицы написано «нет». Это касается всех остальных ссылок тоже.
5. Подарочный набор для новорожденных
Кому положено: всем семьям.

Состав: уголок, кофточка, ползунки, шапочка, пожарный извещатель, сумка, одеяло, вязаный комбинезон.

Как получить: вручается при выписке из роддома.
6. Специализированные продукты питания для беременных и кормящих мам
Кому положено: малоимущим семьям, семьям участников СВО.

Как получить: будущие мамы получают продукты со следующего месяца после постановки на учет по беременности и до родов, а также кормящие матери, пока ребенку не исполнится шесть месяцев, при представлении справки об отнесении к малоимущим семьям или справки об участии супруга в СВО.

Полная информация о получении услуги для супруг участников СВО доступна в разделе «Меры поддержки для защитников Отечества» на сайте «Госуслуги».

Информацию о том, где и как оформляется данный вид помощи, можно узнать здесь
7. Бесплатное детское питание
Кому положено: малоимущим семьям с детьми от рождения до трех лет, детям участников СВО и детям, находящимся под опекой.

Набор продуктов детского питания, как и специализированных продуктов питания для беременных и кормящих мам можно получить в молочных кухнях.

Как получить: подать заявление лично в МФЦ или онлайн через «Госуслуги» с приложением справки, подтверждающей отнесение к льготной категории, и медицинского назначения.
8. Путевки в детские лагеря и санатории
Кому положено: всем семьям.

Сколько: частичная оплата в размере 70% от стоимости путевки из расчета рекомендуемой стоимости пребывания одного ребенка в сутки (в 2026 году – 1288 рублей в сутки)

Как получить: оставить заявку в информационной системе «Единая система учета детей и подростков Республики Башкортостан, нуждающихся и пользующихся услугами в сфере отдыха и оздоровления» или обратиться в управление образования по месту обучения ребенка.

Инструкция подачи заявления здесь.
важно!
Частичная оплата стоимости путевки доступна для детских лагерей, включенных в региональный Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, и для путевок сроком пребывания не менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не менее 21 дня во время летних школьных каникул.
Ребенок должен быть учащимся Башкирии. Если ребенок получает образование по семейной форме обучения, то проживать должен на территории республики.
9. Бесплатные лекарства по рецепту
Кому положено: всем детям в возрасте до 3 лет и детям из многодетных семей до 6 лет.

Как получить: прийти на прием к педиатру. При себе иметь следующие документы: свидетельство о рождении ребёнка, СНИЛС ребёнка, полис ОМС, документ, подтверждающий место жительства ребёнка (справка из ЖЭКа). Врач выпишет рецепт в трех экземплярах, два из которых отдаст родителям.

Полный список препаратов прописан в постановлении правительства РФ от 30 июля 1994 г. N 890.
10. Налоговый вычет на ребенка
Кому положено: обоим родителям при условии официального трудоустройства.

Сколько: 1400 рублей на первого ребенка. Примеры расчета, а также порядок действий для оформления налогового вычета на детей можно посмотреть на сайте Федеральной налоговой службы.
11. Компенсация части родительской платы за детский сад на первого ребенка
Кому положено: всем семьям.

Сколько: на первого ребенка 20% от среднего размера родительской платы, установленной приказом минпросвещения РБ.

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией, а также детьми участников специальной военной операции, посещающими детские сады, родительская плата не взимается.

Как получить: по заявлению одного из родителей (законных представителей) при поступлении в детский сад.
12. Материнский капитал на первого ребенка
Кому положено: всем семьям при рождении (усыновлении) первого ребенка.

Сколько: 728 921,90 рублей.

Как получить: сертификат оформляется автоматически на основании данных из ЕГР ЗАГС.

Информация поступает владельцу в «Госуслуги». При необходимости можно обратиться в Соцфонд по месту жительства.
13. Ежемесячная выплата детям до 3 лет из маткапитала
Кому положено: семьям, у которых средний размер заработка на каждого члена семьи не превышает два прожиточных минимума на душу населения (с 01.01.2026 – 33 712 рублей) и у которых есть право на маткапитал.

Сколько: 16 350 рублей.

Как получить: обратиться в Соцфонд или МФЦ, либо онлайн через «Госуслуги». Подробная информация здесь.
14. Соцвыплата на улучшение жилищных условий
Кому положено: молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Сколько: рассчитывается индивидуально.

Как получить: обратиться с заявлением в администрацию муниципалитета по месту жительства.
15. Адресная социальная помощь
Кому положено: малоимущим семьям.

Сколько: до 350 тысяч рублей.

Адресную социальную помощь на основании контракта можно получить на ведение личного подсобного хозяйства, на открытие собственного бизнеса. Также семьям могут помочь с поиском работы и в других трудных жизненных ситуациях. Подробнее здесь.

Как получить: обратиться лично в филиал РЦСПН или МФЦ, а также онлайн через «Госуслуги».
важно!
Малоимущими признаются семьи, у которых средний размер заработка на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума.
Для Башкирии на 1 января 2026 года величина прожиточного минимума на душу населения составляет 16 856 рубля, для трудоспособного населения – 18 373 рубля, для детей 16 350 рублей.
Подробнее о том, какими мерами господдержки может воспользоваться именно ваша семья, можно узнать с помощью сервиса интерактивный онлайн-консультант.
Свои вопросы можно также задать специалистам по телефону 8-800-100-00-01.
КОГДА РОДИЛСЯ ВТОРОЙ РЕБЕНОК
(вышеперечисленные 15 пунктов (с 1 по 15) относятся и к ним)
16. Материнский капитал на второго ребенка
Кому положено: семьям, в которых с 1 января 2007 года родился (или которые усыновили) второй, третий или последующий ребенок.

Сколько: в 2026 году
• 234 321,27 рубля, если семья уже получала маткапитал за первого ребенка;
• 728 921,90 рубля за первого ребенка, за второго ребёнка, рождённого (усыновлённого) до 01.01.2020 года.
• 963 243,17 рубля, если ранее право на маткапитал не возникало.

Как получить: сертификат оформляется автоматически на основании данных из ЕГР ЗАГС.

Информация владельцу направляется на «Госуслуги». При необходимости можно обратиться в Соцфонд по месту жительства.
17. Пособия семьям, в которых родились двое и более детей одновременно
Кому положено: малоимущим семьям, в которых одновременно родились двое или более детей.

Сколько: 519 рублей на каждого ребенка ежемесячно.

Как получить: обратиться в филиал РЦСПН.

Подробная информация здесь.
18. Компенсация части родительской платы за детский сад на второго ребенка
Кому положено: всем семьям.

Сколько: на второго ребенка 50% от среднего размера родительской платы, установленной приказом минпросвещения РБ.

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией, а также детьми участников специальной военной операции, посещающими детские сады, родительская плата не взимается.

Как получить: по заявлению одного из родителей при поступлении в детский сад.
19. Зачисление детей, проживающих в одной семье, в один детский сад и школу
Кому положено: всем семьям.

Как получить: по заявлению одного из родителей (законных представителей) о приеме в образовательную организацию.
20. Налоговый вычет на второго ребенка
Кому положено: обоим родителям при условии официального трудоустройства.

Сколько: 2800 рублей на второго ребенка.

Примеры расчета, а также порядок действий для оформления налогового вычета на детей можно посмотреть на сайте Федеральной налоговой службы.
21. Семейная налоговая выплата для семей с двумя и более детьми
Кому положено: гражданам РФ, постоянно проживающим в России и являющимся налоговыми резидентами страны.

Для получения выплаты средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе. В 2026 году для Башкирии это 25 824 рубля на каждого члена семьи. Выплата предоставляется по результату комплексной оценки доходов и имущества семьи.

Сколько: размер выплаты индивидуален. Родителям вернут 7% из уплаченных 13% НДФЛ.

Как получить: подать заявление в Соцфонд или МФЦ можно с 1 июня по 1 октября ежегодно. Оформить выплату также можно через «Госуслуги».
КОГДА РОДИЛСЯ ТРЕТИЙ РЕБЕНОК
(вышеперечисленные 21 пункт относятся и к ним)
22. Налоговый вычет на третьего и последующих детей
Кому положено: обоим родителям при условии официального трудоустройства.

Сколько: 6000 рублей. Примеры расчета, а также порядок действий для оформления налогового вычета на детей можно посмотреть на сайте Федеральной налоговой службы.
23. Компенсация оплаты услуг ЖКХ
Кому положено: малоимущим многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, семьям участников СВО.

Сколько: рассчитывается индивидуально, исходя из фактически начисленных сумм платы за ЖКУ.

Как получить: обратиться с заявлением в филиал РЦСПН по месту жительства. Семьи участников СВО могут подать заявление через МФЦ. Более подробную информацию о правилах получения компенсации можно узнать здесь.
24. Компенсация части родительской платы за детский сад на третьего и последующих детей
Кому положено: семьям, где родился третий и последующие дети.

Сколько: на третьего ребенка и последующих детей 70% от среднего размера родительской платы, установленной приказом минпросвещения РБ.

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией, а также детьми участников специальной военной операции, посещающими детские сады, родительская плата не взимается.

Как получить: по заявлению одного из родителей при поступлении в детский сад.
25. Денежная компенсация за приобретение школьной формы
Кому положено: малоимущим многодетным семьям раз в два года (при представлении справки об отнесении к малоимущим семьям).

Сколько: в размере фактических расходов на приобретение школьной формы, но не более предельной суммы денежной компенсации. Максимальная предельная сумма в 2026 году – 5 389,42 рубля.

Как получить: не позднее 1 октября текущего года обратиться в школу, муниципалитет или подать заявление через «Госуслуги». Подробная информация представлена здесь.
26. Набор школьно-письменных принадлежностей первоклассникам
Кому положено: первоклассникам Башкирии из многодетных малоимущих семей.

Как получить: не позднее 1 августа текущего года обратиться в школу, в администрацию муниципалитета или подать заявление через «Госуслуги». Подробная информация представлена здесь.
27. Получение земельного участка для индивидуального строительства или денежной компенсации
Кому положено: семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми, с детьми-инвалидами, в том числе усыновленными, состоящим на учете в целях однократного и бесплатного предоставления земельного участка, семьям участников СВО.

Сколько: бесплатный участок для ИЖС или 250 тысяч рублей.

Как получить: обратиться с заявлением в муниципалитет. Семьи из Уфы также могут обратиться с заявлением в минземимущество РБ. С полным списком категорий граждан и документов, необходимых для оформления жилищного сертификата, можно ознакомиться на сайте министерства земельных и имущественных отношений РБ.

Семьи участников СВО могут подать заявление через МФЦ.

Земельные участки предоставляются в порядке очередности. Единовременная денежная выплата предоставляется поэтапно исходя из даты постановки на учет. В 2026 году право на получение единовременной денежной выплаты имеют граждане, поставленные на учет до 31 декабря 2025 года.
28. Выплата на погашение ипотеки
Кому положено: заемщикам по ипотечному кредиту, в которых родился третий или последующий ребенок с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года.

Сколько: до 450 тысяч рублей.

Как получить: для оформления данной льготы заемщику необходимо обратиться в банк, где оформлен ипотечный кредит. Более подробная информация находится здесь.
29. Льготы по транспортному налогу
Кому положено: членам семей участников СВО.

Сколько: 100% на одно транспортное средство, кроме дорогостоящих легковых автомобилей, налог в отношении которых исчисляется с учетом повышающего коэффициента, а также водных (за исключением моторных лодок) и воздушных транспортных средств.

Как получить: беззаявительно по сведениям Минобороны РФ.

Проверить предоставление льготы можно в «Личном кабинете» на сайте ФНС России. Если сведения о предоставленной льготе отсутствуют, нужно обратиться с заявлением через Личный кабинет, а также в любой налоговый орган или МФЦ.

C полным перечнем налоговых льгот по имущественным налогам можно ознакомиться здесь.
30. Льготы по земельному налогу
Кому положено: многодетным семьям, семьям участников СВО.

Сколько: от уплаты налога освобождается земельный участок с шести соток одного земельного участка по выбору налогоплательщика. Его начисляют только с превышения от этой площади.

Как получить: беззаявительно по сведениям госорганов.
31. Льготы по налогу на имущество физических лиц
Кому положено: многодетным семьям, семьям участников СВО.

Сколько: для многодетных родителей от уплаты налога освобождается 5 кв. м общей площади квартиры или 7 кв. м общей площади жилого дома на каждого несовершеннолетнего ребенка;
для членов семей участников СВО – от налога освобождается один объект недвижимости (квартира, жилой дом, гараж и др.), не используемый в предпринимательской деятельности.

Как получить: беззаявительно по сведениям госорганов.
32. Первоочередной прием детей в детский сад
Кому положено: всем многодетным семьям, семьям участников СВО при достижении ребенком возраста полутора лет.

Как получить: при подаче заявления впервые необходимо указать наличие льготы и приложить сканкопию документа, подтверждающего право на льготу. Для подтверждения льготы обратиться в отдел образования по месту жительства и предоставить оригинал.
33. Бесплатное питание
Кому положено: обучающимся 5-11 классов и студентам профессиональных колледжей (до 23 лет) из многодетных малоимущих семей, детям участников СВО.

Как получить: обратиться в учреждение образования.

Список необходимых документов можно посмотреть здесь.
34. Бесплатный проезд на городских автобусах для учащихся
Кому положено: школьникам из многодетных семей, детям участников СВО.

Льгота действует с 1 сентября по 31 мая на городских маршрутах в Уфе, Баймаке, Белебее, Белорецке, Бирске, Благовещенске, Давлеканово, Дюртюлях, Ишимбае, Кумертау, Мелеузе, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате, Сибае, Стерлитамаке, Туймазах, Учалах и Янауле.
Как получить: обратиться лично с заявлением в филиал РЦСПН или МФЦ, либо подать заявление онлайн через «Госуслуги».

Право на бесплатный проезд ребенку из многодетной семьи предоставляется в случае неполучения такой семьей ежемесячного пособия на ребенка в РЦСПН.

Перечень необходимых документов тут.
35. Бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок
Кому положено: многодетным семьям и семьям участников СВО.
Как получить: предъявить удостоверение многодетной семьи (в бумажном или электронном виде).

Полный список учреждений здесь.
36. Предоставление субсидии на газификацию частных жилых домов
Кому положено: малоимущим многодетным семьям, малоимущим семьям с детьми-инвалидами, семьям участников СВО.

Сколько: номинал субсидии составляет 100 тысяч рублей.

Как получить: подробная инструкция по получению сертификата представлена здесь.
37. Частичная компенсация стоимости обучения для студентов колледжей
Кому положено: студентам из многодетных семей и семей участников СВО.

Сколько:
• не более 30 тысяч рублей за один учебный год (многодетным);
• не более 60 тысяч рублей за один учебный год (членам семей участников СВО).

Как получить: обратиться с заявлением в МФЦ или филиал РСЦПН. Более подробная информация и список колледжей и техникумов для многодетных можно посмотреть здесь, для семей участников СВО – здесь.
38. Льгота за потребленную электроэнергию
Кому положено: многодетным семьям, где старшему ребенку не исполнилось 18 лет или 23 года, если он студент и обучается очно.

Как получить: льгота носит заявительный характер. Оформить заявление можно в клиентском офисе Единого информационно-расчетного центра РБ или дистанционно на сайте в разделе «ОНЛАЙН-ОФИС».
39. Удостоверение многодетной семьи
Кому положено: семьям с тремя и более детьми, в том числе усыновленными и принятыми под опеку (попечительство), в возрасте до 18 лет и детьми, достигшими 18 лет, но не старше 23 лет, при условии их обучения в образовательных организациях по очной форме.

Документ подтверждает статус многодетной семьи и дает право на различные льготы и скидки при посещении торговых и развлекательных учреждений в республике и по всей стране.

Как получить: обратиться с заявлением в филиал РЦСПН или МФЦ. Подробная информация здесь.
40. Медаль «Родительская доблесть»
Кому положено: усыновителям трех и более детей-инвалидов.

Сколько: к медали прилагается премия в размере 100 тысяч рублей.

Как получить: обратиться в администрацию муниципального района (городского округа). Подробнее об этом здесь.
КОГДА РОДИЛСЯ ЧЕТВЕРТЫЙ РЕБЕНОК
(вышеперечисленные 40 пунктов относятся и к ним)
41. Ежемесячное пособие отдельным категориям многодетных семей
Кому положено: малоимущим семьям с четырьмя детьми.

Сколько: 1557 рублей.

Как получить: обратиться с заявлением в филиал РЦСПН или МФЦ, либо онлайн через «Госуслуги». Необходимый пакет документов уточните здесь.
42. Медаль ордена «Родительская слава»
Кому положено: семьям с четырьмя и более детьми, при условии, что последнему ребенку уже исполнилось 3 года.

Сколько: к медали прилагается премия в размере 200 тысяч рублей.

Как получить: обратиться в администрацию муниципального района (городского округа). Подробнее об этом здесь.
КОГДА РОДИЛСЯ ПЯТЫЙ РЕБЕНОК И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕТИ
(вышеперечисленные 42 пункта относятся и к ним)
43. Ежемесячное пособие отдельным категориям многодетных семей
Кому положено: малоимущим семьям с пятью и более детьми.

Сколько: 2076 рублей.

Как получить: обратиться с заявлением в филиал РЦСПН или МФЦ, либо онлайн через «Госуслуги». Необходимый пакет документов уточните здесь.
44. Медаль «Материнская слава»
Кому положено: женщинам, родившим (усыновившим, удочерившим) и воспитывающим 5 и более детей, при условии, что один из них родился после 16 апреля 1997 года.

Сколько: к медали прилагается премия в размере 50 тысяч рублей.

Как получить: предложение о представлении к награде вносится администрацией сельского поселения, города по месту жительства многодетной матери либо коллективом работников организации, в которой работает многодетная мама. Подробнее об этом здесь.
45. Жилищный сертификат
Кому положено: многодетным семьям, в том числе неполным, имеющим в своем составе:

• пять и более несовершеннолетних детей, проживающих совместно с родителями и не состоящих в зарегистрированном браке. Возраст каждого ребенка из последних пяти детей не должен превышать 18 лет;

• трех и более одновременно рожденных после 1 января 2012 года детей.

Как получить: обратиться с заявлением в управление по реализации жилищных программ РБ. Срок действия сертификата с даты выдачи составляет шесть месяцев. Список документов, необходимых для социальной выплаты, доступен здесь.
46. Новогодние подарки
Кому положено: детям в возрасте до 14 лет включительно из семей, имеющих пять и более детей, в том числе студентов очных отделений в возрасте от 18 до 23 лет.

Как получить: если семья состоит на учете в органах социальной поддержки населения, предоставлять какие-либо документы нет необходимости. В случае если многодетная семья не состоит на учете в органах социальной поддержки населения, необходимо обратиться с заявлением в филиал РЦСПН. При себе надо иметь паспорт и свидетельства о рождении всех детей.
КОГДА РОДИЛСЯ СЕДЬМОЙ РЕБЕНОК И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕТИ
(вышеперечисленные 46 пунктов относятся и к ним)
47. Орден «Родительская слава»
Кому положено: семьям с 7 и более детьми, при условии, что последнему ребенку уже исполнилось 3 года.

Сколько: к награде прилагается премия в размере 500 тысяч рублей.

Как получить: обратиться в администрацию муниципального района (городского округа). Подробнее об этом здесь.
48. Медаль «Родительская доблесть»
Кому положено:
• родителям, воспитывающим семь и более детей, при условии, что последнему ребенку уже исполнилось 3 года;
• опекунам, попечителям (в том числе приемным родителям, патронатным воспитателям), принявшим на воспитание в семью семь и более несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сколько: к медали прилагается премия в размере 100 тысяч рублей.

Как получить: обратиться в администрацию муниципального района (городского округа). Подробнее об этом здесь.
КОГДА РОДИЛСЯ ВОСЬМОЙ РЕБЕНОК И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕТИ
(вышеперечисленные 48 пунктов относятся и к ним)
49. Единовременная денежная выплата многодетным семьям
Кому положено: семьям, в которых воспитываются 8 и более детей в возрасте до 23 лет, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку и попечительство, при условии, что дети проживают в семье не менее 3 лет. Еще одно важное условие – семья должна проживать на территории республики не менее трех лет.

Сколько: 622,8 тысячи рублей.

Как получить: одному из родителей обратиться с заявлением в филиал РЦСПН или МФЦ. Список документов здесь.
КОГДА РОДИЛСЯ ДЕСЯТЫЙ РЕБЕНОК И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕТИ
(вышеперечисленные 49 пунктов относятся и к ним)
50. Присвоение звания «Мать-героиня»
Кому положено: женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей, при условии достижения десятым ребенком возраста 1 год.

Сколько: при присвоении звания «Мать-героиня» женщинам выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей.

Как получить: обратиться в администрацию муниципального района (городского округа). Подробнее об этом здесь.
51. Соцгарантии для «Матерей-героинь»
Кому положено: гражданкам России, родившим и воспитавшим 10 и более детей, и удостоенным звания «Мать-героиня».

Сколько: при присвоении звания «Мать-героиня» женщинам выплачивается ежемесячная денежная выплата в размере 76 458,40 рубля. Либо в натуральном выражении в виде следующих льгот: бесплатное лечение и лекарства, зубопротезирование, коммунальные услуги, земельный участок, улучшение жилищных условий, бесплатный проезд, профессиональное обучение.

Выплата назначается Соцфондом с даты присвоения звания «Мать-героиня», но не ранее 1 января 2025 года.

Как получить: в беззаявительном порядке.
СОЦПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ОПЕКАЕМЫХ ДЕТЕЙ
Когда приняли ребенка под предварительную опеку (попечительство)
1.Выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой
Кому положено: всем семьям, принявшим ребенка под предварительную опеку (попечительство).

Сколько:
• за ребенка до трех лет – 10 855 рублей в месяц,
• за ребенка старше трех лет – 10 439 рублей в месяц,
• за ребенка-инвалида либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья, или имеющего недостатки в физическом и (или) психическом развитии, до трех лет – 13 027 рублей в месяц, за ребенка старше трех лет – 12 526 рублей в месяц.

Как получить: обратиться с заявлением в орган местного самоуправления по месту жительства подопечного ребенка, где он состоит на учете в органе опеки и попечительства.
Когда приняли ребенка под опеку (попечительство)
2. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
Кому положено: всем семьям, принявшим ребенка под опеку.

Сколько: 32 718,02 рубля за каждого ребенка.

Как получить: обратиться с заявлением в Соцфонд не позднее 6 месяцев со дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки (попечительства).
3. Выплаты на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)
Кому положено: всем семьям, принявшим ребенка под предварительную опеку.

Сколько:
- за ребенка до трех лет – 10 855 рублей в месяц,
- за ребенка старше трех лет – 10 439 рублей в месяц,
- за ребенка-инвалида либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья, или имеющего недостатки в физическом и (или) психическом развитии, до трех лет – 13 027 рублей в месяц, за ребенка старше трех лет – 12 526 рублей в месяц.

Как получить: обратиться с заявлением в орган местного самоуправления по месту жительства подопечного ребенка, где он состоит на учете в органе опеки и попечительства.
Когда приняли ребенка в приемную семью
4. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
Кому положено: всем семьям, принявшим ребенка в приемную семью.

Сколько: 32 718,02 рубля за каждого ребенка.

Как получить: обратиться с заявлением в Соцфонд не позднее 6 месяцев со дня заключения договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью.
5. Выплаты на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)
Кому положено: одному их опекунов (попечителей), принявших ребенка в приемную семью.

Сколько:
• за ребенка до трех лет – 10 855 рублей в месяц,
• за ребенка старше трех лет – 10 439 рублей в месяц,
• за ребенка-инвалида либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья, или имеющего недостатки в физическом и (или) психическом развитии, до трех лет – 13 027 рублей в месяц, за ребенка старше трех лет – 12 526 рублей в месяц.

Как получить: обратиться с заявлением в орган местного самоуправления по месту жительства подопечного ребенка, где он состоит на учете в органе опеки и попечительства.
6. Вознаграждение для приемных родителей
Кому положено: одному из приемных родителей, принявших ребенка на воспитание в приемную семью.

Сколько:
• за ребенка до трех лет – в сумме 10 138 рублей в месяц,
• за ребенка старше трех лет – в сумме 8451 рубль в месяц,
• за ребенка-инвалида, либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющего недостатки в физическом и (или) психическом развитии, либо ребенка с девиантным поведением, до трех лет – 12 167 рублей в месяц, за ребенка старше трех лет – 10 142 рубля в месяц.

Как получить: обратиться с заявлением в орган местного самоуправления по месту жительства подопечного ребенка, где он состоит на учете в органе опеки и попечительства.
Когда усыновили ребенка
7. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
Кому положено: одному из усыновителей ребенка.

Сколько: 32 718,02 рубля за каждого ребенка. В случае усыновления ребенка с инвалидностью, ребенка старше 7 лет или двух и более детей, являющихся друг другу братьями и сестрами – 249 992,30 рублей за каждого ребенка.

Как получить: обратиться с заявлением в Соцфонд не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении.
8. Единовременное пособие усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в РБ
Кому положено: одному из усыновителей ребенка, являющемуся гражданином России, постоянно проживающему на территории Башкирии и усыновившему ребенка из Башкирии.

Сколько: в размере материнского (семейного) капитала на каждого ребенка. При усыновлении (удочерении) ребенка-инвалида размер увеличивается на 100 тысяч рублей.

Как получить: обратиться с заявлением в РЦСПН.
Меры социальной поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов
1. Страховая пенсия по старости
Кому положено: одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет: мужчинам, достигшим возраста 55 лет, женщинам, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет соответственно.

Сколько: размер пенсии зависит от продолжительности стажа, заработной платы, суммы страховых взносов и величины ИПК.

Как получить: обратиться с заявлением о назначении досрочной пенсии в МФЦ или Соцфонд, либо онлайн через портал «Госуслуги». При себе иметь документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий инвалидность ребенка, трудовую книжку.
2. Социальная пенсия ребенку-инвалиду
Кому положено: ребенку-инвалиду, постоянно проживающему на территории России.

Сколько: 24 354,23 рубля.

Как получить: назначается в проактивном режиме по данным, содержащимся в Федеральном реестре инвалидов.
3. Ежемесячная выплата по уходу за ребенком-инвалидом
Кому положено: трудоспособному лицу, ухаживающему за ребенком-инвалидом.

Сколько: 12 592,50 рубля.

Как получить: обратиться с заявлением в МФЦ или Соцфонд, либо онлайн через портал «Госуслуги».
4. Социальная реабилитация детей-инвалидов
Кому положено: детям-инвалидам с рождения до 18 лет, проживающим в РБ.

Как получить: обратиться лично в реабилитационный центр, МФЦ либо онлайн через портал «Госуслуги».
5. Сертификат на реабилитацию ребенка-инвалида
Кому положено: детям-инвалидам с рождения до 18 лет, проживающим в РБ.

Сколько: номинал одного сертификата – 48 021,27 рубля.

Как получить: обратиться лично в филиал РЦСПН или МФЦ, либо онлайн через «Госуслуги».
6. Обеспечение техническими средствами реабилитации (ТСР)
Кому положено: детям-инвалидам и инвалидам 1 группы, проживающим в РБ и нуждающимся в индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА).

Сколько: стоимость сертификата определена на каждый вид ТСР. Срок действия сертификата 2 месяца.

Как получить: обратиться лично в филиал РЦСПН или МФЦ.

Текст: Альфия Аглиуллина.

Фото: Валерий Шахов, Олег Яровиков, ИА «Башинформ», пресс-служба Главы РБ, Марьям Цимбельман, Валерия Любина.

Верстка: Валерия Любина.

07.03.2026 г.