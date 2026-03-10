Кому положено: работающим женщинам перед уходом в отпуск по беременности и родам. В отпуск можно уйти на сроке 30 недель или работать вплоть до родов, но пособие выплатят только за отпускные дни.



Сам отпуск длится 140 дней – 70 дней до и 70 после родов. При осложненных родах продолжительность отпуска может увеличиться до 156 дней, при многоплодной беременности – до 194 дней.



Сколько: пособие рассчитывается из количества дней декретного отпуска и среднего заработка женщины за последние два календарных года. При этом его минимальный размер не может быть ниже 143 407 рублей, а максимальный – не больше 955 836 рублей, если отпуск продлится 140 дней. При длительности отпуска до 194 дней максимальный размер пособия может достичь 1 324 515 рублей.



Как получить: оформить больничный в женской консультации, подать заявление работодателю на предоставление отпуска по беременности и родам.