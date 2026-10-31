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16:26 (UTC+5), 31 Октября 2026

В городе Башкирии установили бюст основателю ВДВ Василию Маргелову

Памятник легендарному командующему установили в Дюртюлях у военкомата, откуда призывники отправляются на службу.

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администрация Дюртюлинского района МАКС
Фото: администрация Дюртюлинского района | МАКС
Эдуард Кускарбеков
Журналист

В Дюртюлях состоялось открытие бюста Героя Советского Союза, легендарного командующего Воздушно-десантными войсками Василия Маргелова. Памятник установили возле местного военкомата. Место выбрано символично. В администрации муниципалитета сообщили, что именно отсюда дюртюлинские призывники уходят на срочную службу. Теперь перед новобранцами будет пример человека, заложившего традиции и мощь современной «крылатой пехоты».

Открытие мемориала объединило несколько поколений. У военкомата собрались ветераны боевых действий, участники спецоперации и воспитанники военно-патриотических классов.

К дюртюлинцам обратилась правнучка генерала Полина Прасол. В видеообращении она поблагодарила жителей района за сохранение памяти о защитниках Отечества.

Заместитель главы администрации Дюртюлинского района Ильшат Хабибов выразил признательность всем, кто участвовал в создании и установке памятника. По его словам, для города этот бюст — не просто дань истории, а напоминание о мужестве, на котором будет расти новое поколение.

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Общество

В этом году, 2 августа, в парке «Патриот» состоялось торжественное открытие бюста Василию Маргелову и воздушно-десантного комплекса, который носит его имя. Подробнее в этой публикации «Башинформа».

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