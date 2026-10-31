В городе Башкирии установили бюст основателю ВДВ Василию Маргелову

В Дюртюлях состоялось открытие бюста Героя Советского Союза, легендарного командующего Воздушно-десантными войсками Василия Маргелова. Памятник установили возле местного военкомата. Место выбрано символично. В администрации муниципалитета сообщили, что именно отсюда дюртюлинские призывники уходят на срочную службу. Теперь перед новобранцами будет пример человека, заложившего традиции и мощь современной «крылатой пехоты».

Открытие мемориала объединило несколько поколений. У военкомата собрались ветераны боевых действий, участники спецоперации и воспитанники военно-патриотических классов.

К дюртюлинцам обратилась правнучка генерала Полина Прасол. В видеообращении она поблагодарила жителей района за сохранение памяти о защитниках Отечества.

Заместитель главы администрации Дюртюлинского района Ильшат Хабибов выразил признательность всем, кто участвовал в создании и установке памятника. По его словам, для города этот бюст — не просто дань истории, а напоминание о мужестве, на котором будет расти новое поколение.