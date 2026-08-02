Правнучка Василия Маргелова рассказала, как родился знаменитый девиз ВДВ

Правнучка советского военачальника, командующего Воздушно-десантными войсками, Героя Советского Союза, генерала армии Василия Маргелова Полина Прасол рассказала, как родился знаменитый девиз ВДВ, и поблагодарила за создание бюста своего знаменитого предка.

— Воздушно-десантные войска золотыми буквами вписали своё имя в историю нашей страны. Только за период специальной военной операции 111 воинов удостоены высокой награды — звания Героя России. К сожалению, многие из них посмертно, — сказала Полина Прасол. — Девиз «Никто, кроме нас» родился на Ленинградском фронте в далёком 1941 году. Когда будущий маршал Победы Георгий Жуков, объезжая передовые, остановился у позиции Маргелова и сказал: «Майор, ты правильно готовишь оборону. Но учти: никто не должен пройти. Это не сделает никто, кроме вас». И Маргелов тихо повторил: «Никто, кроме нас». С тех пор десантники на своих плечах свято несут этот девиз. Хочу выразить искреннюю благодарность за увековечение памяти легендарного командующего, который воспитал соколов ВДВ.

Полина Прасол также вручила Главе Башкортостана благодарность от командования Воздушно-десантных войск за его вклад в помощь подразделениям ВДВ.

Напомним, сегодня на территории военно—патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова в Чишминском районе проходят праздничные мероприятия, посвященные 96-летию Воздушно-десантных войск. В парке состоялось торжественное открытие бюста Герою Советского Союза, генералу-армии Василию Маргелову и воздушно-десантного комплекса, который будет носить его имя.