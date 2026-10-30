Жители Белебея записали видеовопросы Радию Хабирову

В мобильную студию приходили жители города и сельских поселений, студенты, пенсионеры, педагоги, работники культуры, предприниматели и другие. Среди основных волнующих людей тем — ремонт и содержание дорог, реконструкция Пионерской площади, обновление городского автовокзала и общественной бани, капремонт школы № 17 и Башкирской гимназии, возведение животноводческого комплекса, здравоохранение и соцподдержка. Также жители интересовались созданием новых рабочих мест и работой почтовых отделений в сельской местности.
«Белебеевцы позитивно откликнулись на возможность обратиться к Главе республики, подготовили интересные вопросы», — прокомментировал руководитель федерального управления ЦУР Башкортостана Ильяс Сагитов.
Как поделилась сотрудник ЦУРа Екатерина Поскрякова, люди записывают абсолютно разные обращения.
«Некоторые приходят, чтобы поблагодарить правительство республики и руководство районной администрации, поделиться своими идеями или узнать, к примеру, какую книгу или фильм посоветовал бы Радий Фаритович для молодёжи», — сказала она.
С графиком работы передвижных видеостудий в последующие дни можно ознакомиться здесь.
Напомним, Прямая линия-2026 с Главой Башкирии состоится 11 ноября в 19.00 по уфимскому времени. Трансляция будет вестись в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», ЮТВ, «Салям», радиостанции «Юлдаш», а также в официальных соцсетях Радия Хабирова.
Жители Башкирии могут задать свой вопрос руководителю республики в спецразделе на сайте Главы Башкортостана, через сервис «Госуслуги. Решаем вместе», при помощи чат-ботов в национальном мессенджере MAX, «ВКонтакте» или в «Одноклассниках», а также позвонив операторам Ситуационного центра РБ по номеру +7 (347) 218-19-19 либо 122 (доб. 5).
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