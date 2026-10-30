Стал известен график работы мобильных студий для записи вопросов Хабирову

Завтра, 31 октября, они будут доступны жителям Уфы и села Верхние Термы Чишминского района — студии развернут в столичном Дворце борьбы с 16.00 до 20.00 и визит-центре Евразийского музея кочевых цивилизаций «Тура-хан» с 11.00 до 18.00.

В воскресенье, 1 ноября, студия сделает остановку в ТРЦ «Мега» Уфы (график работы — с 14.00 до 22.00). Во вторник, 3 ноября, вопрос Главе Башкирии смогут задать жители Белорецка на площадке кинотеатра «Металлург» (с 10.00 до 18.00).

В четверг, 5 ноября, представители ЦУРа и БСТ приедут в районный дом культуры в селе Малояз Салаватского района (с 10.00 до 12.00) и школу села Дуван имени Героя Советского Союза С. А. Михляева в Дуванском районе (с 15.00 до 17.00).

А 6 ноября мобильная студия прибудет в районный ДК села Новобелокатай Белокатайского района, где проработает с 12.00 до 16.00.

Сегодня, 30 октября, студия действует во Дворце национальных культур «Урал-батыр» Белебея с 10.00 до 16.00.

Напомним, Прямая линия-2026 с Главой Башкирии состоится 11 ноября в 19.00 по уфимскому времени. Трансляция будет вестись в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», ЮТВ, «Салям», радиостанции «Юлдаш», а также в официальных соцсетях Радия Хабирова.

Жители Башкирии могут задать свой вопрос руководителю республики в спецразделе на сайте Главы Башкортостана, через сервис «Госуслуги. Решаем вместе», при помощи чат-ботов в национальном мессенджере MAX, «ВКонтакте» или в «Одноклассниках», а также позвонив операторам Ситуационного центра РБ по номеру +7 (347) 218-19-19 либо 122 (доб. 5).