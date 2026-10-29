Стало известно, какие вопросы задают жители района Башкирии Радию Хабирову

Чаще всего люди оставляли обращения на темы ремонта дорог, газификации домов и населенных пунктов, благоустройства общественных пространств и территорий, а также о мерах поддержки сельхозпроизводителей.

В мобильную студию приходили депутаты сельсоветов, ветераны спецоперации, работники культуры, педагоги и аграрии, а особенно активны граждане «серебряного» возраста.

Перед записью вопроса руководителю Башкирии требовалось заполнить спецбланк для точного сопоставления текста и устной речи.