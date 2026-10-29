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15:02 (UTC+5), 29 Октября 2026

Стало известно, какие вопросы задают жители района Башкирии Радию Хабирову

Сегодня, 29 октября, выездная студия Центра управления Республикой Башкортостан и ТВ-канала БСТ для записи видеообращения на Прямую линию с Главой республики работала в центральном ДК села Николо-Березовка Краснокамского района с 11.00 до 14.00.

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Лилия Насртдинова «Краснокамские зори»
Фото: Лилия Насртдинова | «Краснокамские зори»
Иван Вавилов

Чаще всего люди оставляли обращения на темы ремонта дорог, газификации домов и населенных пунктов, благоустройства общественных пространств и территорий, а также о мерах поддержки сельхозпроизводителей.

В мобильную студию приходили депутаты сельсоветов, ветераны спецоперации, работники культуры, педагоги и аграрии, а особенно активны граждане «серебряного» возраста.

Перед записью вопроса руководителю Башкирии требовалось заполнить спецбланк для точного сопоставления текста и устной речи.

Лилия Насртдинова "Краснокамские зори"
Лилия Насртдинова "Краснокамские зори"
Лилия Насртдинова "Краснокамские зори"
Лилия Насртдинова "Краснокамские зори"
Лилия Насртдинова "Краснокамские зори"
Лилия Насртдинова "Краснокамские зори"
Фото: Лилия Насртдинова | "Краснокамские зори"
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Как прокомментировал руководитель федерального управления ЦУР Башкортостана Ильяс Сагитов, выездная студия — новый формат коммуникации между жителями и властью. Здесь есть профессиональные камеры, свет, микрофоны и другое необходимое оборудование, чтобы сделать качественный ролик.

«Не все записанные обращения попадут в прямой эфир, но главное, что все они будут услышаны. Специалисты соберут, систематизируют и проанализируют вопросы, а затем проконтролируют решение каждой обозначенной проблемы», — подчеркнул Ильяс Сагитов.

Завтра, 30 октября, студия прибудет во Дворец национальных культур «Урал-батыр» Белебея — здесь жители смогут задать вопрос Радию Хабирову с 10.00 до 16.00. График дальнейших поездок опубликуют позднее.

Напомним, Прямая линия-2026 с Главой Башкирии состоится 11 ноября в 19.00 по уфимскому времени. Трансляция будет вестись в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», ЮТВ, «Салям», радиостанции «Юлдаш», а также в официальных соцсетях Радия Хабирова.

Жители Башкирии могут задать свой вопрос руководителю республики в спецразделе на сайте Главы Башкортостана, через сервис «Госуслуги. Решаем вместе», при помощи чат-ботов в национальном мессенджере MAX«ВКонтакте» или в «Одноклассниках», а также позвонив операторам Ситуационного центра РБ по номеру +7 (347) 218-19-19 либо 122 (доб. 5).

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