Стало известно, какие вопросы задают жители района Башкирии Радию Хабирову

Чаще всего люди оставляли обращения на темы ремонта дорог, газификации домов и населенных пунктов, благоустройства общественных пространств и территорий, а также о мерах поддержки сельхозпроизводителей.
В мобильную студию приходили депутаты сельсоветов, ветераны спецоперации, работники культуры, педагоги и аграрии, а особенно активны граждане «серебряного» возраста.
Перед записью вопроса руководителю Башкирии требовалось заполнить спецбланк для точного сопоставления текста и устной речи.
Как прокомментировал руководитель федерального управления ЦУР Башкортостана Ильяс Сагитов, выездная студия — новый формат коммуникации между жителями и властью. Здесь есть профессиональные камеры, свет, микрофоны и другое необходимое оборудование, чтобы сделать качественный ролик.
«Не все записанные обращения попадут в прямой эфир, но главное, что все они будут услышаны. Специалисты соберут, систематизируют и проанализируют вопросы, а затем проконтролируют решение каждой обозначенной проблемы», — подчеркнул Ильяс Сагитов.
Завтра, 30 октября, студия прибудет во Дворец национальных культур «Урал-батыр» Белебея — здесь жители смогут задать вопрос Радию Хабирову с 10.00 до 16.00. График дальнейших поездок опубликуют позднее.
Напомним, Прямая линия-2026 с Главой Башкирии состоится 11 ноября в 19.00 по уфимскому времени. Трансляция будет вестись в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», ЮТВ, «Салям», радиостанции «Юлдаш», а также в официальных соцсетях Радия Хабирова.
Жители Башкирии могут задать свой вопрос руководителю республики в спецразделе на сайте Главы Башкортостана, через сервис «Госуслуги. Решаем вместе», при помощи чат-ботов в национальном мессенджере MAX, «ВКонтакте» или в «Одноклассниках», а также позвонив операторам Ситуационного центра РБ по номеру +7 (347) 218-19-19 либо 122 (доб. 5).
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.