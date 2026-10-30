Глава Башкирии подписал указ об изменениях в составах призывных комиссий

Глава Башкирии подписал указ, которым внесены изменения в составы призывных комиссий районов и городов республики. Документ вступил в законную силу.

Согласно указу, в ряды комиссий введены новые военные комиссары, представители МВД по РБ, сотрудники муниципалитетов и центров занятости населения.

Составы призывных комиссий обновились в Белорецком, Ермекеевском, Иглинском, Калтасинском, Кушнаренковском, Нуримановском, Туймазинском, Чишминском, Янаульском, Абзелиловском, Аскинском, Ишимбайском, Караидельском и Стерлитамакском районах, а также в городах Октябрьский, Стерлитамак и Сибай.

Напомним, с 1 января 2026 года призыв граждан на военную службу проводится в течение всего календарного года с 1 января по 31 декабря.

Ранее из Уфы в войска национальной гвардии отправили 150 призывников, сообщал «Башинформ».