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17:47 (UTC+5), 29 Октября 2026

Из Уфы в войска национальной гвардии отправили 150 новобранцев

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военный комиссариат РБ предоставлено ИА «Башинформ»
Фото: военный комиссариат РБ | предоставлено ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Журналист

В Уфе состоялась торжественная церемония отправки призывников в войска национальной гвардии РФ. Сегодня отправился первый воинский эшелон. Порядка 150 новобранцев убыли к местам службы в Московскую область.

Всего в рамках осеннего призыва из Башкирии к местам службы направят более 3,5 тысячи призывников. Комплектоваться новобранцами будут все виды и рода войск. Большинство из них сначала попадут в учебные соединения и части, где освоят современную технику и получат военно-учётную специальность.

Каждый призывник обеспечен обмундированием и продовольственным имуществом. Срок военной службы остается неизменным — один год. В зону проведения специальной военной операции призывников направлять не будут.

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