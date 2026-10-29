Из Уфы в войска национальной гвардии отправили 150 новобранцев

В Уфе состоялась торжественная церемония отправки призывников в войска национальной гвардии РФ. Сегодня отправился первый воинский эшелон. Порядка 150 новобранцев убыли к местам службы в Московскую область.
Всего в рамках осеннего призыва из Башкирии к местам службы направят более 3,5 тысячи призывников. Комплектоваться новобранцами будут все виды и рода войск. Большинство из них сначала попадут в учебные соединения и части, где освоят современную технику и получат военно-учётную специальность.
Каждый призывник обеспечен обмундированием и продовольственным имуществом. Срок военной службы остается неизменным — один год. В зону проведения специальной военной операции призывников направлять не будут.
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