В России ужесточат правила эксплуатации аттракционов

Теперь каждый аттракцион нужно будет ставить на государственный учет — этим займутся региональные власти. В специальную информационную систему внесут данные о производителе объекта, заводском номере, годе выпуска, степени риска, владельце и дате техосмотра.

Проверять состояние аттракционов обяжут не реже раза в год. Техосмотр также понадобится при каждом их перемещении, после ремонта (включая капитальный) и при модификации.

Запрещается использовать аттракционы, которые не прошли госрегистрацию и техосмотр, а также те, у которых истек срок службы. За нарушение этих требований предусмотрена административная, уголовная и иная ответственность.

Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров поручил гостехнадзору привлекать к ответственности за небезопасные аттракционы руководителей администраций городов и районов.