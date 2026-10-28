В России ужесточат правила эксплуатации аттракционов

Теперь каждый аттракцион нужно будет ставить на государственный учет — этим займутся региональные власти. В специальную информационную систему внесут данные о производителе объекта, заводском номере, годе выпуска, степени риска, владельце и дате техосмотра.
Проверять состояние аттракционов обяжут не реже раза в год. Техосмотр также понадобится при каждом их перемещении, после ремонта (включая капитальный) и при модификации.
Запрещается использовать аттракционы, которые не прошли госрегистрацию и техосмотр, а также те, у которых истек срок службы. За нарушение этих требований предусмотрена административная, уголовная и иная ответственность.
Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.
Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров поручил гостехнадзору привлекать к ответственности за небезопасные аттракционы руководителей администраций городов и районов.
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