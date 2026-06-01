В Башкирии на сабантуях запретят аттракционы

В дни празднования сабантуев в районах Башкирии будут внимательнее относиться к установке аттракционов. Главы районов могут отказать предпринимателям размещать карусели, которые не прошли временную регистрацию в органах гостехнадзора. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил руководитель ведомства Урал Искандаров.

«Прошу глав муниципальных образований не разрешать установку и размещение аттракционной техники, которые не прошли временную регистрацию в органах гостехнадзора, а жителей республики призываем быть осмотрительными и соблюдать правила поведения при катании на аттракционной технике», – сказал председатель Госкомитета РБ по надзору за техсостоянием самоходных машин и других видов техники.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров поручил гостехнадзору привлекать к ответственности за небезопасные аттракционы руководителей администраций городов и районов.