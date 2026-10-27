Александр Шельдяев: Будем работать единой командой на развитие Башкирии

Сегодня, после единогласного утверждения депутатами Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан в должности премьер-министра, Александр Шельдяев опубликовал пост у себя в соцсетях. В нем он выразил благодарность за оказанное доверие и обозначил ключевые задачи.

Шельдяев подчеркнул необходимость сохранения преемственности и рационального использования ресурсов для дальнейшего развития Башкортостана. Он отметил, что республика уже имеет крепкий фундамент социально-экономического роста, но сегодня в условиях внешних вызовов и технологических изменений необходимо не только сохранять достигнутые позиции, но и придавать новый импульс развитию республики.

«Наша цель — сильная, современная и технологически независимая экономика, — отметил он. — Будем развивать промышленность, поддерживать инвестиционные проекты и предпринимательство, внедрять передовые технологии, искусственный интеллект и роботизацию. Безусловным приоритетом остаётся поддержка участников специальной военной операции, ветеранов и их семей. Обеспечение бойцов всем необходимым, развитие системы медицинской реабилитации и помощь героям в мирной жизни — одно из ключевых направлений».

Премьер-министр выразил уверенность, что совместными усилиями правительства, депутатов, бизнеса и жителей удастся реализовать поставленные цели и обеспечить благополучие жителей республики.

Ранее Александр Шельдяев рассказал о главных задачах правительства Башкортостана.