Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
13:04 (UTC+5), 27 Октября 2026

Александр Шельдяев: Будем работать единой командой на развитие Башкирии

Добавить в предпочтительные источники Google
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова

Сегодня, после единогласного утверждения депутатами Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан в должности премьер-министра, Александр Шельдяев опубликовал пост у себя в соцсетях. В нем он выразил благодарность за оказанное доверие и обозначил ключевые задачи.

Шельдяев подчеркнул необходимость сохранения преемственности и рационального использования ресурсов для дальнейшего развития Башкортостана. Он отметил, что республика уже имеет крепкий фундамент социально-экономического роста, но сегодня в условиях внешних вызовов и технологических изменений необходимо не только сохранять достигнутые позиции, но и придавать новый импульс развитию республики.

«Наша цель — сильная, современная и технологически независимая экономика, — отметил он.  — Будем развивать промышленность, поддерживать инвестиционные проекты и предпринимательство, внедрять передовые технологии, искусственный интеллект и роботизацию. Безусловным приоритетом остаётся поддержка участников специальной военной операции, ветеранов и их семей. Обеспечение бойцов всем необходимым, развитие системы медицинской реабилитации и помощь героям в мирной жизни — одно из ключевых направлений».

Премьер-министр выразил уверенность, что совместными усилиями правительства, депутатов, бизнеса и жителей удастся реализовать поставленные цели и обеспечить благополучие жителей республики.

Ранее Александр Шельдяев рассказал о главных задачах правительства Башкортостана. 

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru