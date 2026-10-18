В Уфе на Аллее отцов высадили 45 сосен

«В прошлом году отцы с детьми заложили в Уфе Аллею отцов, оставив свой след в истории города. В этом году мы её расширили и навели порядок на территории. Мои сыновья уже во всём помощники, и я убеждён, что собственный пример — лучший способ приобщить их к бережному отношению к природе с самого детства», — отметил Нияз Фазылов.
По информации Совета мужчин Башкирии, в акции участвовали около ста человек. Участники на каждое дерево установили табличку с QR-кодом, по которому можно узнать, кто и когда его посадил. В ближайшее время на аллее появится стела «Аллея отцов».
Инициатором акции является депутат Госдумы, председатель Совета мужчин Башкирии Зариф Байгускаров. Он отметил, что Совет мужчин повышает авторитет отца в обществе через общие дела, а не нотации. Это субботники на Аслыкуле и Талкасе, где отцы с сыновьями посадили тысячи сосен и очистили десятки родников. Также это двухдневные конные походы по историческим местам республики. И возрождение древних промыслов: когда отец и сын вместе мастерят улей или кадку и ставят на них родовой знак, облагораживание могил участников Великой Отечественной войны и многое другое.
И.о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов отметил, что такие мероприятия помогают сохранять природу и озеленять город.
«Дерево — это не просто растение, а символ богатства, устойчивости и силы. Благодаря таким мероприятиям мы помогаем природе и развитию города, создаём новые зелёные участки. И главное — общаемся со своими детьми», — сказал градоначальник.
После посадки для детей провели веселую викторину, сотрудники ГУ МЧС по РБ показали выставку пожарной и спасательной техники и провели занятие по действиям в чрезвычайных ситуациях. Завершили мероприятие обедом из полевой кухни.
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