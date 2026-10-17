Выходные в Башкирии будут ещё тёплыми

На текущие выходные приходятся последние дни золотой осени в Башкирии. В Уфе сегодня, 17 октября, воздух прогреется до +20, будет солнечно. Такая же погода по всему региону — над ним стоит блокирующий антициклон. Благодаря ему в октябре после первого удара холодов долго держится необычайно тёплая погода на уровне абсолютных максимумов, зафиксированных в прошлые года. Но в начале новой рабочей недели тёплый антициклон сменится — холод надвигается с северо-запада. Из плюсов — прогноз обещает, что после смены фронтов погода останется солнечной.

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