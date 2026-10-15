В Уфе побит новый температурный рекорд

Днем 14 октября на аэрологической станции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Столбики термометров поднялись до +22,3°, сообщили в Башгидрометцентре. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1997 году. Тогда воздух прогрелся до +21,6°.

Ранее «Башинформ» публиковал прогноз погоды на ближайшие дни. Так, по данным синоптиков, температура воздуха постепенно будет снижаться.