В Башкирии ожидается сухая и солнечная погода

В Башгидрометцентре сообщили прогноз погоды на ближайшие дни.
Так, сегодня, 15 октября, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Днем воздух прогреется до +15,+20°.
В пятницу, 16 октября, осадков также не ожидается. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +4,+9°, местами до -1°, днем +14,+19°.
Ранее сообщалось, что в юго-восточных районах Башкирии сохраняется чрезвычайная пожароопасность
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