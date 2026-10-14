В юго-восточных районах Башкирии сохраняется чрезвычайная пожароопасность

По данным Башгидромета, с 15 по 22 октября в отдельных юго-восточных районах республики сохраняется чрезвычайным пожароопасность.

В пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, в таких условиях достаточно одной искры, чтобы огонь вышел из-под контроля. Сухая растительность и ветер способствуют тому, что пламя за считанные минуты охватывает огромные территории.

Спасатели рекомендуют ограничивать выходы на природу и быть предельно осторожными с огнём; не разводить костры в лесу, на торфяниках, в хвойных молодняках, на старых горельниках, на повреждённых участках леса, лесосеках и под кронами деревьев; не бросать горящие спички и окурки в неотведённых для этого местах; не сжигать мусор в лесу и на торфяниках.