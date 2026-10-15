Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре в Башкирии

В ноябре погода в Башкирии может быть теплее климатической нормы, следует из прогнозов Башгидромета. Ожидается, что среднемесячная температура будет около -4,4°.

Исходя из анализа климатических данных и прогностических разработок Росгидромета, с вероятностью 65-69% синоптики сделали вывод, что «в целом за 6 месяцев холодного полугодия температурный режим на большей части территории России ожидается около и выше средних многолетних значений. При этом средняя температура воздуха предполагается выше, чем в октябре-марте 2025-2026 года».

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Уфе побит температурный рекорд почти 30-летней давности.