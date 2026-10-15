В Башкирии зафиксировали жалобы на перетопы в квартирах

Жители Уфы начали жаловаться на перетопы в жилых домах. Они фиксируются, сказал на брифинге телеканала БСТ директор филиала БашРТС-Уфа Леонид Турышев. При этом в республике есть жалобы как на недостаточное отопление отдельных стояков, так и на слишком высокую температуру в квартирах.
Для решения проблемы управляющие компании настраивают системы отопления, а также устанавливают устройства, которые регулируют подачу тепла в зависимости от температуры на улице.
Специалисты настраивают подачу тепла в жилые дома, добавил директор компании «Управляющая организация Уфы» Вадим Жерновков. По его словам, при соблюдении технологии запуска централизованной системы отопления проблем не возникает. Специалисты регулируют подачу тепла, чтобы поддерживать комфортную температуру в домах.
В целом в Башкирии отопление подали во все дома. Настройка систем занимает до 14 дней, напомнили специалисты. Двухнедельный период наладки ещё не завершился, поэтому тепло может пока не доходить до верхних этажей. На брифинге отметили, что в этот период растёт число жалоб на отопление. Управляющие компании продолжают регулировать системы и устранять воздушные пробки.
О том, какие льготы по квартплате могут получить жители Башкирии, можно узнать в этой публикации «Башинформа». А о нормах, куда жаловаться и как сэкономить агентство подробно рассказало в этом материале.
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