В Башкирии зафиксировали жалобы на перетопы в квартирах

Специалисты настраивают подачу тепла в жилые дома, добавил директор компании «Управляющая организация Уфы» Вадим Жерновков. По его словам, при соблюдении технологии запуска централизованной системы отопления проблем не возникает. Специалисты регулируют подачу тепла, чтобы поддерживать комфортную температуру в домах.

В целом в Башкирии отопление подали во все дома. Настройка систем занимает до 14 дней, напомнили специалисты. Двухнедельный период наладки ещё не завершился, поэтому тепло может пока не доходить до верхних этажей. На брифинге отметили, что в этот период растёт число жалоб на отопление. Управляющие компании продолжают регулировать системы и устранять воздушные пробки.

О том, какие льготы по квартплате могут получить жители Башкирии, можно узнать в этой публикации «Башинформа». А о нормах, куда жаловаться и как сэкономить агентство подробно рассказало в этом материале.